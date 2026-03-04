كريستيانو رونالدو يواجه خطر الغياب عن معسكر البرتغال النهائي قبل كأس العالم 2026 بسبب إصابة في أوتار الركبة

توقيت هذه النكسة حساس بشكل خاص، حيث يستعد مارتينيز للإعلان عن تشكيلة فريقه لمباراتي الودية ضد المكسيك والولايات المتحدة. ومن المقرر أن تواجه البرتغال المكسيك في 28 مارس والولايات المتحدة في 31 مارس، وهما مباراتان تعتبران تحضيرًا حيويًا لحدث الصيف المهم.

وقد علق خبير الانتقالات فابريزيو رومانو على الموقف، مشيرًا إلى أن فترة التعافي قد تكون طويلة بما يكفي لاستبعاد رونالدو من فترة التوقف الدولية بالكامل. وكتب رومانو على مواقع التواصل الاجتماعي: "قد يغيب كريستيانو رونالدو لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية. سيخضع لفحوصات إضافية قريبًا، حيث يعمل كريستيانو بهدف واضح للعودة في أسرع وقت ممكن بعد مشاكل في أوتار الركبة. ومن المتوقع أن يغيب عن المباراتين القادمتين، حيث قد تستغرق فترة تعافيه 2/4 أسابيع كحد أقصى - وسيتوقف على ذلك أيضًا حضوره مع البرتغال هذا الشهر".