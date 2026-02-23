كريستيانو رونالدو ينضم إلى ليونيل ميسي في دوري MLS؟! نجم المنتخب الأمريكي السابق يشرح أسباب احتمال انضمامه إلى إنتر ميامي، لكن هذه الخطوة قد تسبب "فوضى"

سيحب المشجعون في جميع أنحاء العالم رؤية رونالدو وميسي يلعبان في نفس الفريق قبل أن يتقاعد كلاهما، ومن المحتمل أن يتم هذا الاتحاد في جنوب فلوريدا. ويفتخر نادي إنتر ميامي، الفائز بكأس MLS، بطموحه وأمواله التي تجعل إبرام الصفقة ممكنًا.

وردًا على سؤال حول إمكانية توصل هيرونز إلى اتفاق، قال راموس - في حديثه عبر كازينوهات الإنترنت في كندا - لـ GOAL: "لا أستبعد ذلك لأنني لم أعتقد أنه يمكنهم الحصول على ميسي و[لويس] سواريز و[سيرجيو] بوسكيتس وجوردي ألبا، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الآخرين. أعتقد أن ذلك ممكن. لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا جاء رونالدو إلى هنا، فمن المرجح أن ينتهي به المطاف في فريق آخر".

وعندما سُئل عن المكان الذي قد يكون ذلك، مع توقعات بأن رونالدو قد يكون له مستقبل في أفلام هوليوود الضخمة، أضاف راموس: "قد يكون لوس أنجلوس. قد يكون لوس أنجلوس غالاكسي لأن لوس أنجلوس إف سي قد احتل بعض العناوين في لوس أنجلوس. ربما يريد غالاكسي العودة إلى القمة. من المؤكد أن التعاقد مع رونالدو سيمنحهم تلك الشهرة".

بالعودة إلى احتمال انتقال رونالدو إلى ميامي، وما إذا كان هناك أي مخاوف بشأن صراع الأنا مع الأرجنتيني ميسي، قال راموس: "لا أعتقد ذلك. أعتقد أن كلاهما كبيران بما يكفي ليدركا أنهما يريدان الآن الفوز بالمباريات فقط. كلاهما بالتأكيد فائزان. وبالمناسبة، رونالدو لن ينتقل إلى ميامي بالتأكيد.

"أود أن أرى ذلك يحدث. كم سيكون رائعًا أن ينتهي بهما المطاف معًا - سنة أو سنتين في ميامي. آمل أن يحدث ذلك. هل ستكون هناك أي مشاكل فيما يتعلق بحجم غرورهما؟ أعتقد أن المشكلة الوحيدة ستكون كيفية سفر هذين اللاعبين لأن الأمر سيكون فوضويًا مع الاهتمام الذي سيحظى به هذا الفريق".