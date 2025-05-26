"القصة ما زالت قيد الكتابة" .. كريستيانو رونالدو يفاجئ جمهور النصر برسالة مثيرة وظهور نادٍ جديد لإنقاذ الموقف!

الجميع ينتظر الفصل الأخير في قصة رونالدو..

أثار الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الجدل في الشارع الرياضي السعودي والعالمي؛ بعد نهاية موسم 2024-2025.

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رونالدو خاض آخر مبارياته مع النصر، في الموسم الرياضي الحالي؛ بالخسارة (2-3) أمام الفتح، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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لكن أيضًا.. هذه المباراة قد تكون الأخيرة للأسطورة البرتغالية بشكلٍ كامل، مع الفريق النصراوي، خاصة أن عقده ينتهي في 30 يونيو 2025؛ وذلك على الرغم من نفي شبكة "إس إس سي".

"إس إس سي" نقلت عن مصادر نصراوية، تأكيدها على اتفاق رونالدو مع الإدارة؛ لتجديد عقده مع الفريق الأول، لمدة موسمين إضافيين.