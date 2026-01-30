كريستيانو رونالدو يتلاعب بنا: "لقطة" ضد الخلود أعادتنا إلى أيام الصبا.. و"لحظة" أرعب بها جمهور النصر

لم تكن مجرد ليلة عادية؛ بل هي إعلان جديد عن صرخة "siuuu"، التي لا تعرف الشيخوخة أبدًا.

نعم.. الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو واصل كتابة التاريخ؛ وذلك خلال مباراة فريقه النصر ضد نادي الخلود مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

رونالدو سجل هدفًا؛ ليقود الفريق النصراوي للفوز (3-0) على الخلود، قبل الخروج من أرضية الملعب في الدقائق الـ12 الأخيرة.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 43، في "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ مُتخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن نادي الهلال، صاحب "الصدارة".

ومع كل لمسة لـ"الدون" على عشب الملعب؛ كان يثبت للعالم أن العمر ليس إلا رقمًا في قاموسه، وأن طريق "الألف هدف" بات أقرب من أي وقتٍ مضى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو في مباراة النصر والخلود..