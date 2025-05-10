"العرض المسرحي انتهى" .. رسالة نجم سابق تعطي رونالدو "ضربة مزدوجة" في حلمه مع النصر والبرتغال

الطريق إلى الألفية ليس مفروشًا بالورود..

يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، سيواجه تحديًا ضخمًا من أجل مواصلة مسيرته مع فريق النصر ومنتخب البرتغال، خاصة بعدما قدم موسمًا كارثيًا مع العالمي، على مستوى النتائج الجماعية.

وكان مدرب البرتغال، روبرتو مارتينيز، قد تلقى رسالة قاسية من قِبل ديتمار هامان، لاعب وسط ليفربول السابق، والذي قال إنه يجب عليه التوقف عن الاعتماد على نجم النصر ومنح الفرصة لآخرين، بعدما كان تأثيره محدودًا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ويجب الوضع في الاعتبار بأن العام المُقبل سيشهد بطولة كأس العالم.

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