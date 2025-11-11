أخطأ كريستيانو رونالدو: من أسطورة فرنسا إلى قنبلة كولومبيا .. نجوم صنعتهم 7-8 مباريات في كأس العالم!

قلل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، كثيرًا من أهمية الفوز بكأس العالم ودور ذلك في تاريخه ومكانته في كرة القدم، مشيرًا إلى أن 7-8 مباريات لن تُغير من حقيقة أنه أحد الأبرز في تاريخ اللعبة، وموضحًا أنه لن يُصبح الأفضل في التاريخ لمجرد الفوز باللقب الذي تُوج به ليونيل ميسي عام 2022 في قطر.

إذ قال في مقابلته الأخيرة مع الصحفي بيرس مورجان "لست مهتمًا بإحراز هدفي الألف في كأس العالم، وربما تُفاجأ من حديثي لكن الفوز بكأس العالم ليس حلمًا بالنسبة لي، هو لن يغير أي شيء من مكانتي واسمي في كرة القدم".

وأضاف "بطولة كأس العالم تلعب من 6 أو 7 مباريات!.. هل من المنطقي أن يتم الحكم على اللاعب بأنه (الأفضل في التاريخ) بسبب هذا العدد من المواجهات فقط؟".

لكن! بالعودة إلى تاريخ نهائيات كأس العالم، نجد أن النجم البرتغالي قد أخطأ، وأن عديد النجوم صُنعت من تلك المباريات الـ7-8 وقد كانت حتى أقل من ذلك أحيانًا، الكثير من اللاعبين عُرفوا في ملاعب المونديال، والكثير منهم كانوا مجرد لاعبين مميزين لكنهم تحولوا إلى أساطير خالدة بسبب كأس العالم.

دعونا نستعرض مجموعة من أبرز أولئك النجوم الذين صنعتهم 7-8 مباريات في كأس العالم ...