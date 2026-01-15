ميسي ليس الثاني وهبوط حاد لنيمار .. كريستيانو رونالدو يتربع على عرش "الأعلى أجرًا" في 2025!

بفارق هائل عن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا خلال عام 2025.

وكان رونالدو قد ذكر، في حوار سابق مع الإعلامي بيرس مورجان، بأنه لم يفاجأ بالتقارير التي تتحدث عن كونه أول لاعب "ملياردير" في تاريخ كرة القدم، وأنه تخطى حاجز المليار منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن ذلك كان أحد أهدافه الشخصية، فيما عاد ليؤكد أن المال لا يهمه كثيرًا، وهناك أشياء أكثر أهمية.

القائمة السنوية التي أصدرها موقع "سبورتيكو"، لأعلى الرياضيين أجرًا على مستوى العالم، شهدت تواجد رونالدو في الصدارة، مع تراجع النجم البرازيلي نيمار، في الترتيب.