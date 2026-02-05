Goal.com
Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

رغم إنهاء "إضرابه".. كريستيانو رونالدو يغيب عن كلاسيكو النصر والاتحاد وكشف سر صورته المثيرة

مفاجآت كريستيانو رونالدو لا تنتهي أبدًا..

في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن أزمة "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، قد انتهت بشكلٍ رسمي؛ ها هو الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، يفجر مفاجأة جديدة.

رونالدو دخل في "إضراب" عن تدريبات النصر، كما غاب عن مواجهة نادي الرياض الأخيرة؛ وذلك احتجاجًا على ميركاتو الهلال "الناري"، بالمقارنة مع ما يحدث في قلعة العالمي.

لكن.. الأسطورة البرتغالية عاد لتدريبات النصر، أمس الأربعاء؛ لتُشير التوقعات إلى تواجده في كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي الاتحاد، مساء يوم الجمعة.

  • غياب كريستيانو رونالدو عن كلاسيكو النصر والاتحاد

    وسط التوقعات سالفة الذكر.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو "غياب" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن كلاسيكو السعودية الكبير ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

    رومانو نفى معاناة رونالدو من أي إصابة، أو وجود خلافات بينه ومسؤولي النصر والجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

    وأكد رومانو أن غياب رونالدو، عن كلاسيكو النصر والاتحاد؛ لأنه ما يزال غاضبًا من صندوق الاستثمارات السعودي، بسبب ميركاتو الهلال الناري في يناير 2026.

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "كريستيانو لا يفهم كيف للهلال، أن يحصل على هذا الميركاتو، ويتعاقد مع نجم مثل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في منتصف الموسم؛ بينما النصر التابع لنفس الجهة وهي صندوق الاستثمارات، يُعاني لجلب الصفقات".

  • سر صورة كريستيانو رونالدو "المثيرة"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، شرح سبب نشر الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، صورته في تدريبات ناديه يوم الأربعاء؛ رغم أنه لن يُشارك في الكلاسيكو السعودي الكبير، ضد الاتحاد.

    وعن ذلك يقول رومانو: "رونالدو تعمد نشر صورته في تدريبات النصر، ووضع القلبين الأصفر والأزرق؛ للتعبير عن حبه لهذا النادي".

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن الأسطورة البرتغالية، غير مستاء أبدًا من النصر، بل على العكس هو يحبه كثيرًا؛ ولكنه غير راضٍ عن قرارات صندوق الاستثمارات، الأخيرة.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود و(1-0) على الرياض، في الجولات 16 و17 و18 و19 و20 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

