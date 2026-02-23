Goal.com
أحمد فرهود

سبقه كريستيانو رونالدو ونجوم تاريخيين.. عندما انضم كريم بنزيما إلى "فئة الموتُورين" بسبب لاعبي الاتحاد!

"عداء" كريم بنزيما ونجوم الاتحاد أصبح واضحًا للجميع..

في عالم كرة القدم.. لا تنتهي العقود دائمًا بالمصافحة والكلمات المنمقة؛ فخلف بريق الأضواء ومنصات التتويج، يختبئ نوع آخر من اللاعبين.

هؤلاء اللاعبين؛ هم من غادروا قلاعهم القديمة، وفي صدورهم "غصة كبيرة" لم تبتلعها الأيام.

هذه "الغصة"؛ جعلت هؤلاء اللاعبين يندرجون تحت فئة "الموتُورين"، أو ما يعني الشعور بـ"الحنق والعدائية" تجاه أنديتهم السابقة.

لكن.. الحقيقة أن بعض هؤلاء "الموتُورين"، لا يكون عداءهم ضد أنديتهم السابقة بصفة عامةٍ؛ وإنما ضد الإدارة والمسؤولين، وزملاءهم اللاعبين.

وآخر اللاعبين الذين انضموا إلى هذه الفئة؛ النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، المُنتقل من عملاق جدة الاتحاد إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وسنحاول في السطور القادمة؛ استعراض أبرز ملامح "غصة" بنزيما من زملائه في الاتحاد، مع بعض النماذج الشهيرة لفئة "الموتُورين" في عالم الساحرة المستديرة.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريم بنزيما.. "الخلافات" مع الزملاء في نادي الاتحاد

    الجميع كان يظن أن خروج النجم الفرنسي كريم بنزيما، من صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ يعود إلى خلافات مع مجلس الإدارة، وغضب من قيمة عرض تجديد العقد "الضعيف" فقط.

    إلا أن الأزمة تبدو أعمق من ذلك بكثير؛ حيث يبدو أن خلافات بنزيما داخل العميد الاتحادي، وصلت إلى زملائه اللاعبين.

    نعم.. نجوم الاتحاد لم يودعوا بنزيما، عند انتقاله إلى صفوف نادي الهلال؛ وهو الأمر الذي علق عليه النجم الفرنسي، عندما قال: "عليكم أن تسألوهم.. لماذا لم يفعلوا هذا؟!".

    كما ألمح بنزيما إلى شعوره بالراحة، بجوار نجوم الزعيم الهلالي؛ عما كان عليه الأمر مع زملائه السابقين، في صفوف قلعة العميد.

    أيضًا.. مع أول مواجهة جمعت بنزيما بفريقه السابق؛ شاهدنا "مناوشات" بينه وعدد من لاعبي الاتحاد فوق أرضية الملعب، وخاصة متوسط الميدان الجزائري حسام عوار.

  • Real Sociedad v Manchester United: Group E - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. اتهامات عنيفة ضد إدارة مانشستر يونايتد

    شهر نوفمبر من عام 2022؛ شهد فسخ عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وذلك قبل انضمامه إلى نادي النصر.

    رحيل رونالدو من مانشستر يونايتد؛ كان نتاج خلاف عنيف مع الإدارة والجهاز الفني، وهو ما اتضح في حوار الأسطورة البرتغالية مع الصحفي بيرس مورجان.

    رونالدو ظل لمدة ساعة تقريبًا، في حواره مع مورجان؛ وهو يُهاجم مسؤولي العملاق الإنجليزي، ويحملهم مسؤولية انهيار النادي رياضيًا.

    وأساسًا.. الأسطورة البرتغالية شعر بـ"غصة"، بسبب طريقة التعامل معه في مانشستر يونايتد؛ حيث رأى أنه لم يتحصل على المعاملة التي يستحقها، بسبب تاريخه مع النادي خاصة وفي عالم الساحرة المستديرة عامة.

    ومثّل كريستيانو رونالدو، فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم في "ولايتين"؛ الأولى من 2003 إلى 2009، والثانية من صيف 2021 إلى نوفمبر 2022.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    لويس سواريز.. سخرية الهاتف ضد رئيس ومدرب برشلونة

    أصر العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وقتها، على التخلص من المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، في صيف عام 2020؛ وذلك بعد 6 سنوات كاملة مع الفريق، حقق فيها إنجازات تاريخية.

    وقتها.. طلب بارتوميو من الهولندي رونالدو كومان، المدير الفني للفريق الأول آنذاك؛ أن يتولى مهمة إخبار سواريز، بقرار الاستغناء عنه.

    وبالفعل.. قام كومان بإخبار سواريز بالقرار؛ وذلك عبر "مكالمة هاتفية"، وليس من خلال اجتماع شخصي بينهما.

    ووافق المهاجم الأوروجوياني على الرحيل؛ حيث انتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد مقابل 9 ملايين يورو، وهو في قلبه "غصة" من كومان وبارتوميو.

    ونتذكر أنه عندما تقابل أتلتيكو ضد برشلونة، وسجل سواريز هدفًا؛ قام بالاحتفال بـ"الهاتف الوهمي"، في سخرية من بارتوميو وكومان.

  • Kylian Mbappe PSG MarseilleGetty

    كيليان مبابي.. صراع قانوني مع إدارة باريس سان جيرمان

    قرر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الرحيل عن فريق العاصمة باريس سان جيرمان صيف 2024؛ ليحقق حلم طفولته في عالم الساحرة المستديرة، وهو الانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

    إلا أن مبابي لم ينهِ مسيرته مع باريس بالشكل المثالي؛ حيث دخل في صدام مع مجلس الإدارة، برئاسة القطري ناصر الخليفي.

    ورفع مبابي شكوى ضد النادي الباريسي؛ للمطالبة بـ"مكافأة التوقيع" عن آخر تجديد لعقده، مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وأساسًا.. المهاجم الفرنسي اتخذ هذا الموقف العدائي؛ بعد أن شعر بـ"غصة" في قلبه من عناد إدارة الخليفي معه، عندما قرر إنهاء مسيرته مع الفريق والانضمام إلى ريال مدريد.

    بينما ترى الإدارة الباريسية أن مبابي خدعها؛ وذلك بالانتقال إلى صفوف العملاق الإسباني، بشكلٍ مجاني.

  • FBL-ESP-BARCELONA-SEVILLAAFP

    زلاتان إبراهيموفيتش.. عداء شخصي مع بيب جوارديولا

    لعب الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ تحديدًا في 2009-2010.

    ورغم مرور العديد من السنوات عن رحيله من برشلونة؛ إلا أن عداء إبراهيموفيتش للمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، لم يتوقف أبدًا.

    إبراهيموفيتش يرى أن جوارديولا، الذي كان يقود برشلونة وقتهان كان يعامله بشكلٍ سيئ للغاية؛ وهو من يقف وراء رحيله عن هذا العملاق الكتالوني، أسرع من ما كان متوقع.

    وظهر عداء الأسطورة السويدية للمدير الفني الإسباني؛ سواء في تصريحاته، وحتى في سيرته الذاتية.

    أي أن دخول إبراهيموفيتش في فئة "اللاعبين الموتُورين"؛ كان من خلال عدائه لمدربه في برشلونة وقتها، أكثر من النادي نفسه.

  • FBL-EUR-C1-PSG-MAN UTDAFP

    أنخيل دي ماريا.. صدام علني مع جماهير مانشستر يونايتد

    مثل زلاتان إبراهيموفيتش مع برشلونة.. لعب النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، وتحديدًا 2014-2015.

    آنذاك.. دخل دي ماريا في صدام عنيف مع الهولندي لويس فان خال، المدير الفني للفريق الأول؛ حيث يكفي أن النجم الأرجنتيني صرح في إحدى المرات، قائلًا إن هذا المدرب هو الأسوأ في مسيرته.

    المهم.. لم ينس دي ماريا موسمه مع العملاق الإنجليزي، وكيف تم التعامل معه من فان خال؛ وهو ما ظهر جليًا عندما انضم إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وجعلته الأقدار ليواجه يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

    دي ماريا صنع هدفين ضد مانشستر يونايتد، موسم 2018-2019؛ لتظهره الكاميرات هو يحتفل أمام جماهير الفريق الإنجليزي، بل ويوجه بعض الألفاظ النابية لهم.

  • FBL-ASIA-C1-NASSR-SADDAFP

    كلمة أخيرة.. أمثلة "اللاعبين الموتُورين" كثيرة ولكن!

    بالطبع.. كل ما ذكرناه في السطور الماضية، ليس إلا أمثلة قليلة للغاية، من عديد الوقائع في عالم الساحرة المستديرة؛ والتي تظهر روح الانتقام والعدائية من بعض اللاعبين ضد أنديتهم السابقة، وذلك بسبب خلافات مع المسؤولين أو المدربين وزملائهم السابقين - أكثر من كره الكيان نفسه -.

    والسعوديون يتذكرون واحدة من أشهر الوقائع؛ وهي تلك التي حدثت بين المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ومسؤولي النصر، وتحديدًا المدير التنفيذي أحمد البريكي.

    الخلاف بين حمدالله والبريكي، أدى إلى فسخ عقد اللاعب مع النصر في أواخر 2021؛ ومن ثم وصول القضية بينهما إلى الساحات القضائية، والمحاكم المدنية.

    وعلى الرغم من كل هذه الأزمات؛ إلا أن حمدالله لا يزال يتحدث بشكلٍ إيجابي عن النادي وجمهوره، ما يظهر أن عداءه ضد أشخاص أكثر من كرهه للكيان نفسه.

    وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الكثير من الحالات السابقة؛ خاصة فيما يتعلق بالأسطورة كريستيانو رونالدو ولويس سواريز، مع ناديي مانشستر يونايتد وبرشلونة.

