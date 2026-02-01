يبدو أن غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن مباراة الرياض، لا يتعلق بالإجهاد البدني أو الإرهاق، وإنما لأسباب أبعد من ذلك.
"كريستيانو رونالدو غاضب" .. مفاجأة برتغالية وراء غياب قائد النصر المفاجئ "الأمر يتعلق بالهلال"
- Getty Images Sport
ماذا حدث؟
وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن المدير الفني للنصر، البرتغالي جورج جيسوس، قرر استبعاد كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان، من مباراة الرياض، بسبب الإرهاق، فيما يغيب مارسيلو بروزوفيتش، لعدم الجاهزية، بينما قرر جيسوس استدعاء المحترف الجديد حيدر عبد الكريم، لقائمة الأصفر.
ويحل النصر ضيفًا على الرياض، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن حساب الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.
- Getty Images
تقارير برتغالية تكشف مفاجأة
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية، بأن غياب رونالدو لا يتعلق بأي إجهاد بدني، أو التحضير لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، المقررة الجمعة.
وأضاف التقرير أن رونالدو غير راضٍ عن إدارة النصر، فيما يتعلق بالمقارنة بالمعاملة التي تلقتها الأندية المنافسة، المدارة من صندوق الاستثمارات العامة.
كريستيانو رونالدو يشكو من عدم تدعيم النصر بالصفقات المطلوبة، مع تبقي ساعات على غلق سوق الانتقالات الشتوية، حيث اكتفى الأصفر بصفقة حيدر عبد الكريم، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، فضلًا عن أنباء "تجميد" صلاحيات المدير الرياضي سيماو كوتينيو، والرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو.
- social gfx/ Getty Images
تحركات الهلال تثير غضب رونالدو
ووفق الصحيفة، فإن كريستيانو رونالدو يرى أن الإدارة تضر بالنصر، مقارنة بالهلال، الذي دخل سوق الميركاتو الشتوي بنشاط كبير، بعد دفع مليوني يورو لفيورنتينا، مقابل ضم بابلو ماري، والاتجاه لدفع 30 مليون يورو، للتعاقد مع محمد قادر ميتي، من نادي رين.
يأتي ذلك في ظل الاتجاه نحو إمكانية انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، إلى صفوف الهلال.
يذكر أن الإعلامي الرياضي بتال القوس، قد ترك رسالة مثيرة للجدل، تعليقًا على أنباء غياب رونالدو، بقوله "فعلًا إجهاد.. لكن ربما ليس بدنيًا"، فيما فسر مقولته بأنه إجهاد ذهني، ويرجح أنه يشعر بالتعب من طلبات الجماهير.
- getty
ماذا عن بنزيما والهلال؟
يأتي ذلك في ظل غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، للمباراة الثانية على التوالي، بين النجمة والفتح، ليكرّس حالة "العصيان"، في ظل الأنباء المتواردة بشأن اقترابه من الرحيل إلى الهلال.
وفي هذا السياق، أفاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بأنه تم إجراء اجتماع حاسم بين برنامج الاستقطاب برابطة دوري المحترفين، مع وكيل كريم بنزيما، من أجل تحديد مصيره، سواءً بالاستمرار مع الاتحاد، أو الانتقال إلى الهلال.
وأضاف الفراج، أن إدارة الهلال منفتحة على التعاقد مع كريم بنزيما، رغم أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع الاتحاد، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
جاء ذلك بعد خروج بنزيما "غاضبًا" من اجتماعه مع فهد سندي، قبل أيام، من أجل التفاوض بشأن تجديد عقده، حيث ذكر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، بأن العرض تضمن بنودًا صادمة، تمثل أبرزها في عدم حصوله على أي راتب مالي، مع الاكتفاء بحقوق الصور، في خطوة اعتبرها بنزيما، بمثابة "إهانة لتاريخه".
- social gfx
تحركات الهلال في سوق الميركاتو
مع إعلان نادي الهلال عن "دعم" الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، بتكلفه بالصفقات الشتوية، أبرم الزعيم أربعة تعاقدات - حتى اللحظة -، بضم الإسباني بابلو ماري، مدافع فيورنتينا، وجناح التعاون سلطان مندش، وثنائي الخليج، مراد هوساوي وريان الدوسري.
وجاء تعاقد الهلال مع بابلو ماري لمدة ستة شهور، مع أفضلية التجديد لعام آخر، فيما انتقل مراد هوساوي وريان الدوسري لخمسة مواسم، فيما جاء سلطان مندش بعقد لعامين ونصف.
وبخلاف كريم بنزيما، يبدو أن المدرسة الفرنسية التي اشتهر بها الاتحاد، في موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، ستنتقل بدورها إلى الهلال، في ظل الاقتراب من حسم التعاقد مع محمد قادر ميتي، مهاجم رين، الذي سيتم التعاقد معه كـ"لاعب مواليد".
أضف إلى ذلك، تقدم الهلال بعرض من أجل ضم الجناح الفرنسي جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، وسط مطالبات من إدارة النادي الألماني، بما لا يقل عن 30 مليون يورو، فيما ذكرت تقارير بأن باهويا يمثل "الخيار الثاني" بعد الإيفواري بازومانا توريه، لاعب هوفنهايم، الذي يعد محل طلب من أندية الدوري الإنجليزي.
- Getty/GOAL
صراع شاق على الحذاء الذهبي
ويواصل كريستيانو رونالدو، سباقه من أجل المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي، للموسم الثالث على التوالي، رغم أنه يخوض اختبارًا صعبًا، أمام الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، الذي نجح مؤخرًا في انتزاع الصدارة منه.
ومع الوصول للجولة العشرين، فإن إيفان توني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير، يتربع في صدارة هدافي دوري روشن، برصيد "18" هدفًا، بينما يتقاسم كريستيانو رونالدو، الوصافة مع خوليان كوينونيس، مهاجم القادسية، بـ"17" هدفًا.
ورغم ذلك، إلا أن ما يميز أهداف رونالدو، هو تنوع المنافسين الذين استقبلوا أهدافه، علمًا بأن كريستيانو لم يغب عن التسجيل في الدوري، سوى في أربع مباريات فقط من أصل 18.
ولا يزال رونالدو يبحث عن التتويج ببطولة "رسمية" مع النصر، في ظل التنافس على لقبي دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، فيما ودّع الأصفر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "مبكرًا" من ثمن النهائي.