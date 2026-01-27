Goal.com
أحمد فرهود

حقائق لا يريد كريستيانو رونالدو سماعها: عبدالرزاق حمدالله "الأفضل في النصر" ولم تكن تحطم أرقامه لولا..!

ثنائي سيظل مُخلدًا في تاريخ الملاعب السعودية..

في مدرجات النصر، تعالت صرخات الجماهير عبر التاريخ؛ احتفالًا بأهداف الكثير من المهاجمين العظماء، الذين مروا على هذا الكيان الرياضي الكبير.

نعم.. النصر عرف عبر تاريخه، الكثير من المهاجمين العظماء الذين ارتدوا قميصه؛ بداية من الأسطورة السعودية ماجد عبدالله، وصولًا إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو.

ويُعيش جمهور النصر أساسًا على أطلال عبدالله، الذي استحوذ على كافة الأرقام القياسية في تاريخ النادي تقريبًا؛ بينما يستمتعون حاليًا بأهداف رونالدو، الذي يكتب مجده الشخصي في عصر الاحتراف السعودي.

أما فيما يتعلق بحمدالله؛ فسنجد أن الكثيرين من عشاق نادي النصر يحاولون نسيان فترته، رغم كل النجاحات التي حققها بقميص الفريق الأول لكرة القدم.

محاولة نسيان فترة "الساطي" كما يُلقب، والذي مثّل الفريق النصراوي من صيف 2018 إلى نوفمبر 2021؛ تعود أساسًا للطريقة التي رحل بها عن النادي، والتي وصلت إلى المحاكم المدنية وليست الرياضية فقط.

وبعيدًا عن الخوض في تفاصيل الأزمة بين حمدالله والنصر، والتي يعلمها الشارع الرياضي السعودي بأكمله؛ إلا أنها كانت سببًا رئيسيًا في سعادة قطاع جماهيري كبير، لتحطيم رونالدو أرقام المهاجم المغربي.

لكن وسط تحطيم كريستيانو رونالدو أرقام عبدالرزاق حمدالله التاريخية بقميص النصر؛ يجب علينا أن نُشير إلى مجموعة من الحقائق المهمة، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..

    كريستيانو رونالدو "محطم" أرقام عبدالرزاق حمدالله

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، حطم مجموعة من الأرقام التاريخية المسجلة باسم المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم العالمي السابق ونادي الشباب حاليًا.

    هذه الأرقام التي حطمها رونالدو، تنوعت بين عصر الاحتراف السعودي عامة والشأن النصراوي الداخلي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الهداف الأجنبي "الأول" في تاريخ النصر

    يوم 21 يناير 2026، حقق النصر الفوز (2-1) على ضمك، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث سجل رونالدو هدفًا، من ثنائية فريقه.

    الهدف الذي سجله رونالدو ضد ضمك، كان رقم 116 مع الفريق النصراوي في مختلف المسابقات؛ ليصبح أعظم هداف أجنبي في تاريخ هذا النادي، محطمًا رقم حمدالله الذي سجل 115 هدفًا.

    * ثانيًا: الهداف التاريخي في نسخة واحدة للدوري السعودي

    أنهى رونالدو مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024؛ وهو يمتلك في رصيده 35 هدفًا، حاصدًا جائزة "الحذاء الذهبي" في المملكة.

    إلا أن الأهم من "الحذاء الذهبي السعودي"؛ هو أن رونالدو أصبح أعظم هداف في نسخة واحدة من مسابقة الدوري، محطمًا الرقم الذي سجله حمدالله موسم 2018-2019 بـ34 هدفًا.

    حقائق "تحرج" كريستيانو رونالدو عن إنجازات عبدالرزاق حمدالله!

    بعد الاستعراض الرقمي سالف الذكر؛ دعونا نتوقف عند حقائق مهمة للغاية، توضح كيف حطم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أرقام النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بقميص النصر.

    * أولًا: رونالدو احتاج إلى مباريات أكثر لدخول تاريخ النصر

    عندما أصبح رونالدو الهداف التاريخي لأجانب النصر، برصيد 116 هدفًا؛ كان ذلك في مباراته رقم 131 بقميص الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات - بما فيها البطولة العربية "كأس الملك سلمان" -.

    ومن ناحيته.. احتاج حمدالله إلى 109 مباريات فقط بقميص النصر، لتسجيل الـ115 هدفًا في مختلف المسابقات؛ التي لم يكن من بينها بطولة عربية أو خليجية، وما شابه.

    بمعنى أن رونالدو احتاج لعب بطولة عربية، إلى جانب خوض المزيد من المباريات بعد تجديد عقده صيف 2025 مع النصر؛ لكي يستطيع تحطيم رقم حمدالله، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي. 

    * ثانيًا: رونالدو احتاج لزيادة الأندية في دوري روشن السعودي

    على جانب آخر.. رونالدو عندما أصبح الهداف التاريخي لنسخة واحدة بمسابقة الدوري السعودي، موسم 2023-2024؛ كان ذلك بعد زيادة عدد الأندية إلى 18، حيث سجل 35 هدفًا في 31 مباراة شارك فيها.

    وبخصوص حمدلله؛ فهو سجل الـ34 هدفًا في نسخة 2018-2019 من مسابقة الدوري السعودي، بتواجد 16 ناديًا وبـ26 مباراة لعبها.

    أي أن الأسطورة البرتغالية احتاج 5 مباريات أكثر؛ من أجل أن يحطم رقم النجم المغربي التاريخي، والذي ظل صامدًا لمدة 5 سنوات.

    عامل السن بين كريستيانو رونالدو وعبدالرزاق حمدالله و"شكل" النصر

    ما ذكرناه في السطور الماضية؛ ليس محاولة منا للتقليل من إنجازات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، ولكنه استعراض لبعض الحقائق الواقعية.

    وبما أننا نتحدث عن الحقائق؛ يجب الإشارة إلى جزئية مهمة للغاية، وهي فارق العمر بين حمدالله ورونالدو عندما ارتديا قميص النصر.

    وفي صيف 2018 عندما تعاقد النصر مع حمدالله، كان عمره وقتها ما بين 26 و27 سنة تقريبًا؛ عكس الأسطورة البرتغالية الذي انضم إلى العالمي في يناير 2023، وهو على مشارف الـ38 عامًا.

    وبالتالي.. حمدالله كان في السن المثالي فنيًا وبدنيًا؛ بينما رونالدو يحقق هذه الأرقام التاريخية، وهو في نهاية مسيرته الكروية أساسًا.

    وفيما يتعلق بزملاء رونالدو وحمدالله في النصر؛ فلا شك أبدًا أن الأسماء التي تواجدت سابقًا أو ما تزال مستمرة بجوار الأسطورة البرتغالية، أكبر بكثير.

    * أبرز النجوم الذين زاملوا رونالدو في النصر:

    - حراسة المرمى: الكولومبي دافيد أوسبينا والبرازيلي بينتو ماتيوس.

    - خط الدفاع: الإسبانيان إيمريك لابورت وإينيجو مارتينيز، الفرنسي محمد سيماكان والبرازيلي أليكس تيليس.

    - وسط الميدان: الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو مونتيرو.

    - خط الهجوم: البرتغالي جواو فيليكس، الفرنسي كينجسلي كومان، السنغالي ساديو ماني، البرازيلي أندرسون تاليسكا والكولومبي جون دوران.

    * أبرز النجوم الذين زاملوا حمدالله في النصر:

    - حراسة المرمى: الأسترالي براد جونز.

    - خط الدفاع: البرازيليان مايكون وبرونو أوفيني.

    - وسط الميدان: البرازيليان بيتروس وجوليانو والأرجنتيني جونزالو "بيتي" مارتينيز.

    - خط الهجوم: المغربي نور الدين أمرابط، النيجيري أحمد موسى والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

    ورغم التفوق الكبير لزملاء رونالدو؛ إلا أننا كُنا نشعر في عهد حمدالله أن هُناك تكاملًا في جميع مراكز الفريق، خاصة مع أمرابط على الجناح وبيتروس في وسط الارتكاز.

    قوة الدوري في زمني كريستيانو رونالدو وعبدالرزاق حمدالله

    هُناك جزئية مهمة يجب التطرق إليها في تقريرنا؛ وهي مستوى الدوري السعودي للمحترفين، بين فترتي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع النصر.

    بمعنى.. البعض قد يقول إن الدوري السعودي "أقوى" الآن؛ بحكم أن جميع الأندية تملك أسماءً عالمية، وهو ما يصعب مهمة رونالدو عكس حمدالله.

    إلا أنه يجب أن لا نتغافل عن حقيقة مهمة؛ وهي أن حمدالله عندما كان يلعب بقميص النصر، كان ذلك في واحدة من أفضل فترات الهلال تاريخيًا.

    نعم.. الهلال في تلك الفترة، كان يُمر بمرحلة تاريخية؛ يُسيطر فيها على الألقاب محليًا وخارجيًا.

    وبالرغم من ذلك؛ تمكن حمدالله من قيادة النصر إلى 3 ألقاب رسمية، هي: "الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، وكأس السوبر المحلي 2019-2020 و2020-2021".

    وعلى العكس تمامًا.. رونالدو على مدار 3 سنوات بقميص النصر، لم يتمكن من التتويج بأي لقب كبير؛ حيث اكتفى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فقط.

    أي حتى ولو كانت المنافسة قوية حاليًا؛ فإن كم الفشل النصراوي في عهد رونالدو، ليس له ما يبرره أبدًا.

    كلمة أخيرة.. أسطورة حمدالله لن تُمحى في نادي النصر

    أخيرًا.. كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يؤكد على أن اسم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله سيظل مُخلدًا في تاريخ نادي النصر إلى الأبد، مهما حاول البعض من الجماهير محو ذلك.

    أي أن الأرقام التي يحطمها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بقميص الفريق النصراوي؛ لا يُمكن أن تجعلنا ننسى ما حققه حمدالله، في السنوات الماضية.

    لذلك.. ما نقوله هو إنه من حق الجماهير النصراوية، أن تفتخر بأن اثنين من أعظم المهاجمين الأجانب الذين مروا على تاريخ الملاعب السعودية، ارتديا قميص فريقهم.

    هذا يجب استغلاله بشكلٍ إيجابي، لمصلحة هذا الكيان الرياضي الكبير؛ لا أن يتم استغلال إنجازات أحدهما لتحطيم الآخر، مثلما يحدث من البعض.

    وحاليًا.. لا يزال رونالدو يحاول تحطيم أرقام أخرى مع النصر؛ بينما يواصل حمدالله مساعيه نحو كتابة بعض الإنجازات في الملاعب السعودية، ولكن بقميص نادي الشباب.

    وطالما أن رونالدو وحمدالله ما يزالا في الملاعب السعودية؛ فالمؤكد أننا سنكون شاهدين على تحطيم مجموعة من الأرقام الأخرى، في المستقبل القريب.

