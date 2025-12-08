Cristiano Ronaldo Junior World Cup (Goal Only)Goal AR
كأس العالم في عيون كريستيانو جونيور .. مشاركة الرقصة الأخيرة أو صراع محتمل مع رونالدو "الأب"!

ماذا لو شارك رونالدو الصغير في مونديال 2026؟

في الوقت الذي تم الكشف فيه عن نتائج قرعة كأس العالم 2026، في العاصمة الأمريكية واشنطن، يواصل كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، المضي بثبات نحو اللعب الدولي في فئات الشباب، ليستمر في السير على خطى والده.

في مركز كينيدي، تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، في قرعة مونديال 2026، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ، لتقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم أن كريستيانو جونيور، الذي يلعب أيضًا في درجة الناشئين بنادي النصر، قد اختار طريق والده، في تمثيل منتخب البرتغال، إلا أنه لا يزال يملك القرار في تغيير البلد الذي يمثّله، إذا ما آتته الفرصة لتمثيل المنتخب الأول.

الحديث عن تواجد الناشئين مع المنتخب الأول، قديمًا، سطّره الأسطورة البرازيلية بيليه، بالفوز بكأس العالم 1958 وهو بعمر الـ17، ومؤخرًا كان لامين يامال، نجم برشلونة، محور حديث العالم، بعدما قاد منتخب إسبانيا للفوز بكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، قبل أن يبلغ السن القانوني.

أين يتواجد كريستيانو جونيور؟ ذلك هو التصور الذي يمكن أن نقدمه في السطور التالية، بناءً على نتائج قرعة المونديال، والمنتخبات التي يملك الفتى صاحب الـ15 عامًا، تمثيلها في المستقبل..

    كريستيانو جونيور يملك الفرصة لتمثيل 5 منتخبات!

    في تقرير نشرته صحيفة "ماركا"، في مارس الماضي، ذكرت بأن كريستيانو "جونيور" يملك الخيار لتمثيل 5 منتخبات، حيث لا تعد البرتغال هي المنتخب الوحيد الذي يمكن تمثيله، بل بإمكانه السير على خطى الكثير من أبناء اللاعبين الذين اختاروا تمثيل بلدان أخرى بخلاف آبائهم، على غرار تيموثي وياه، إنزو زيدان، تياجو ألكانتارا، ليروي ساني، لويس بوفون.

    صحيح أن كريستيانو "الابن" صار على خطى والده، ومثّل منتخب البرتغال تحت 16 عامًا، وتوج معه بأول لقب دولي في مسيرته، حينما فاز ببطولة "فلاتكو ماركوفيتش الدولية" وأتبعها بلقب "كأس الاتحاد الدولية"، مسجلًا 3 أهداف في 7 مباريات، إلا أن قوانين الفيفا، تسمح للاعبين بتغيير المنتخب الوطني، إذا ما كان يمتلك أكثر من جنسية، ولم يلعب مباراة رسمية مع أي منتخب أول.

    وطبقًا لذلك، فإن جونيور يملك الخيار لتمثيل المنتخب الأول لـ"5" دول مختلفة، كونه عاش حياة والده "الرحالة" الذي تنقل بين أندية سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، قبل وصوله إلى النصر.

    وبخلاف جنسيته الأم "البرتغال"، فإن المنتخبات الأخرى المرشحة لكريستيانو جونيور، جاءت على النحو التالي..

    * منتخب الولايات المتحدة: كونه وُلد في مدينة سان دييجو بكاليفورنيا في عام 2010.

    * منتخب إنجلترا: لأنه عاش مع والده الذي مثل مانشستر يونايتد في فترتين؛ الأولى لمدة 6 سنوات بين 2003 و09، والثانية خلال عامي 2021 و22.

    * منتخب إسبانيا: بعدما عاش مع والده 8 سنوات من طفولته، خلال احتراف رونالدو في ريال مدريد.

    * منتخب كاب فيردي: نظرًا لأصول عائلته التي تعود إلى إيزابيل دا بيدادي، جدة ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة رونالدو.

    كأس العالم في عيون جونيور .. ماذا يختار؟

    السؤال هو، إذا ما تم اختيار كريستيانو جونيور لتمثيل المنتخب الأول، لأي من هذه الدول الخمسة، فماذا سيكون موقعه في كأس العالم 2026؟

    إذا ما قرر تمثيل الولايات المتحدة برفقة بوليسيتش وتيموثي وياه، فإن كريستيانو جونيور سيكون في مواجهات سهلة - نسبيًا - في المجموعة الرابعة، حيث سيواجه باراجواي وأستراليا، والمتأهل من تصفيات "تركيا، سلوفينيا، كوسوفو، رومانيا"، أي أنه قد يضرب موعدًا مع نجم ريال مدريد، أردا جولر، إذا ما تأهل الأتراك إلى المونديال.

    وهناك "سيناريوهان" لكريستيانو جونيور، يمكن أن يصطدم فيهما مع المنتخب السعودي، خاصة إذا ما اختار تمثيل إسبانيا أو كاب فيردي، الذي يشارك لأول مرة في المونديال، ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا منتخب أوروجواي.

    وإذا ما تم استدعاؤه للعب بجوار والده مع البرتغال، فإنه سيقع في مجموعة تضمن - بنسبة كبيرة - تأهل بطل دوري الأمم الأوروبية إلى الدور التالي، حيث يقع مع أوزبكستان وكولومبيا، والمتأهل من تصفيات "الكونغو الديمقراطية، جامايكا، كاليدونيا الجديدة".

    الخيار الأخير هو المجموعة الثانية عشرة، والتي ستضعه مع منتخب إنجلترا، برفقة واين روني وبيلينجهام، في مواجهة نارية مع كرواتيا، التي تشهد الرقصة الأخيرة لنجم ميلان لوكا مودريتش، وكذلك غانا وبنما.

    هل يمكن لكريستيانو "الابن" أن يواجه الأب؟

    إذا ما قرر كريستيانو جونيور أن يخلع عباءة رونالدو، ويمثل منتخبًا آخر في كأس العالم، فهل يمكن أن نشاهد مواجهة تجمع بين الابن والأب؟

    الإجابة هي: نعم، فبإمكان كريستيانو رونالدو أن يصنع "قصة مثيرة" جديدة في كأس العالم، بخلاف المواجهة المرتقبة مع ليونيل ميسي، في ربع النهائي، إذا ما تأهلت البرتغال والأرجنتين في صدارة المجموعة.

    الاحتمال الأقرب، أن يصبح كريستيانو جونيور ضد والده في كأس العالم، خلال دور الـ32، إذا تأهلت البرتغال وإنجلترا كـ"وصيف" للمجموعتين الـ11 و12، أو تأهل أحد المنتخبين كمتصدر والآخر ضمن أفضل ثالث، ولكن ذلك سيضع المواجهة أمام لعبة الاحتمالات.

    الاحتمال الثاني، أن يختار جونيور تمثيل إسبانيا أو الرأس الأخضر، وتأهل متصدرًا عن المجموعة الثامنة، فبإمكانه أن يقابل رونالدو في دور الـ16، بشرط أن تتأهل البرتغال كـ"وصيف".

    الاحتمال الثالث، أن يمثّل جونيور منتخب إنجلترا، ويتأهل متصدرًا، وحينها أيضًا سينتظر لعبة الاحتمالات، ليواجه والده في دور الـ32، إذا ما تأهل ضمن أفضل ثالث، والعكس صحيح.

  • كلمة أخيرة..

    يمكن القول إن هذا مجرد تصور، وقد يكون السيناريو الأقرب هو عدم مشاركة كريستيانو جونيور في مونديال 2026، ما لم تحدث مفاجأة، كون "ناشئ" النصر لا يزال يشق طريقه في الفئات السنية لمنتخب البرتغال.

    ورغم ذلك، إلا أن مجرد الحديث عن ظهور كريستيانو جونيور الذي سجل أهدافًا دولية مع "شباب" البرتغال، في كأس العالم 2026، سيكون مادة خصبة للحديث عن التعاون أو المواجهة بين الأب الذي صرّح بأن المونديال سيكون آخر بطولة كبرى له، والابن الذي يواصل البحث عن استكمال إرث والده صاحب الكرات الخمس الذهبية.

