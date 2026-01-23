من العشب الأخضر إلى "الكروما".. مسيرة كفيلة أن تغلي شوق محبي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لفترة ما بعد تعليق حذائه.

من مشروعه لإنتاج استديو أفلام مشترك باسم UR-MARV، إلى تلميح النجم العالمي فين ديزل، بظهوره في الجزء الجديد من سلسلة أفلامه الشهيرة "Fast & Furious"، بات كريستيانو رونالدو محل ترقب لرؤيته وهو يغادر أرض الملعب، ليقتحم عالم السينما.

وها هو جوسيبي روسي، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، يخرج بتصريح جديد يثير الجماهير، بقوله إنه يرشح كريستيانو لأداء شخصية "الجوكر" في سلسلة أفلام باتمان، بل وتطور الأمر للحديث عن حظوظ "الدون" للترشيح لجائزة الأوسكار.

ولكن، لننظر إلى الأمر من وجه آخر، ماذا لو وقع الاختيار على رونالدو بالفعل للظهور في سلسلة جديدة من أفلام "باتمان"؟ ما هو الدور الأمثل له؟ بطل السلسلة أم شخصية الجوكر؟