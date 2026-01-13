"تمثال" كريستيانو رونالدو لن يصمد كثيرًا! .. إشارة "الروبو" تعود إليكم أمام الهلال وتبلّد الإحساس يدهش النصراويين

"إشارات يده، تصرفاته، حركاته، ضحكاته وردات فعله".. كلها أمور تترقبها وتتابعها وسائل الإعلام المختلفة، في كل مرة ينزل فيها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى أرضية المستطيل الأخضر.

وهذا طبيعي للغاية، وضريبة للشهرة التي وصل إليها رونالدو الذي اقترب من عامه الـ41؛ حيث كتب تاريخًا سيظل مُخلدًا في عالم كرة القدم، مهما مرت السنوات.

وبما أن الأسطورة البرتغالية شخصًا مثيرًا للجدل؛ فهو دائمًا ما يعطي لوسائل الإعلام "مادة دسمة" للحديث عنه، في كل المباريات تقريبًا.

آخر هذه المباريات؛ كان ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر خسر هذا الديربي (1-3) أمام الهلال، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ خاصة في لقطة طرد نواف العقيدي، حارس مرمى العالمي.

وزاد كريستيانو رونالدو من إثارة الديربي؛ من خلال إشارة بيده "غير مفهومة"، سال بسببها الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المختلفة.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض في السطور التالية، بعض النقاط المهمة للغاية؛ بعد إشارة رونالدو المثيرة للجدل، في ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر..