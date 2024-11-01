"معجب بجوهرة الهلال وتفاعل مع الموج الأزرق" .. كريستيانو رونالدو نسي اللعب بقميص النصر وأصبح مشجعًا في الديربي

التعادل يحسم ديربي الرياض الكبير..

"أداء سيئ وفشل في الفوز".. سيناريو أصبح معتاد من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مباريات الديربي ضد الهلال

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رونالدو شارك في تعادل النصر (1-1) مع الهلال، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتقدم النصر بهدف سريع، قبل اكتمال الدقيقة الأولى من عمر الديربي، عن طريق النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، قبل أن يُعادل متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش، للفريق الهلالي، في الدقيقة 77.

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وبهذه النتيجة.. حافظ الهلال على صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 25 نقطة من 9 مباريات؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي الاتحاد "الوصيف".

ومن ناحيته.. نجح النصر في الحفاظ على مركزه الثالث، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة؛ وبفارق نقطة وحيدة أيضًا عن ملاحقه الشباب، صاحب المركز الرابع.

المثير في الأمر أن كريستيانو رونالدو، لم ينجح في الفوز في أي "مباراة رسمية" ضد الزعيم، منذ الانضمام إلى قلعة العالمي في يناير من عام 2023؛ مكتفيًا بالانتصار في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء كريستيانو رونالدو في ديربي النصر والهلال، مساء اليوم الجمعة.