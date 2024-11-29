"أسقط تاليسكا ودخل قائمة الأساطير الخمسة في النصر" .. كريستيانو رونالدو "البلنتاوي" يستعيد شبابه ضد ضمك

رونالدو يحلق مع نادي النصر مجددًا..

بمرور الأيام؛ يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، "يصغر" في السن ولا يكبر أبدًا؛ على الرغم من وصوله إلى عمر الـ39.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو ظهر بشكل أكثر من رائع، مساء يوم الجمعة؛ ليقود النصر للفوز على ضيفه ضمك (2-0)، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مباراة ضمك؛ جاءت لتؤكد "انتفاضة" رونالدو الكبيرة مؤخرًا، بعد البداية الصعبة - على المستوى الشخصي -، تحت قيادة الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

GOAL

وبنتيجة مباراة الليلة.. حافظ العالمي على مركزه "الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 25 نقطة بعد 12 جولة؛ وبفارق الأهداف عن القادسية "الرابع".

ومن ناحيته.. تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند النقطة 14، في المركز "الحادي عشر" بجدول ترتيب دوري روشن؛ حيث حقق 4 انتصارات وتعادلين، مقابل 6 هزائم - حتى الآن -.

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريستيانو رونالدو الرائع في فوز النصر على ضمك، مساء يوم الجمعة؛ بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين..