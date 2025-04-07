كريستيانو رونالدو يحسم موقفه من عروض الرحيل عن النصر .. والإدارة ترد بهذا القرار!

هل يرحل كريستيانو رونالدو عن النصر؟!..

يبدو أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حسم مستقبله بشكلٍ كبير؛ في ظل اقتراب نهاية عقده.

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رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023؛ بعد فسخ عقده بـ"التراضي" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد.

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ووقع الأسطورة البرتغالية على عقود تربطه بالفريق النصراوي، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ حيث دخل "الفترة الحرة" في يناير الماضي، والتي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ آخر.