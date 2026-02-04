كريستيانو رونالدو يُنهي "إضرابه" رسميًا.. وشخصيات نصراوية بارزة تستعد لتلبية "شرطه"

شهد عملاق الرياض النصر تطورات مهمة للغاية، مساء اليوم الأربعاء؛ فيما يتعلق بأزمة "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وكذلك عملية "شراء" النادي.

رونالدو أعلن "الإضراب" في الأيام الماضية، عن تدريبات ومباريات النصر؛ وذلك احتجاجًا على سوء الميركاتو الشتوي للفريق الأول لكرة القدم، بالمقارنة مع الأندية المنافسة وخاصة الهلال.

وحسب التقارير العالمية والمحلية، اشترط الأسطورة البرتغالية "استقلال النصر" التام، من أجل التحكم في الميركاتو بشكلٍ كامل؛ وهو ما لن يتحقق إلا من خلال عملية "الشراء"، من قِبل أسماء منتمية للنادي.