Cristiano Ronaldo Al Nassr 2026Getty Images
أحمد فرهود

كريستيانو رونالدو يُنهي "إضرابه" رسميًا.. وشخصيات نصراوية بارزة تستعد لتلبية "شرطه"

كواليس مثيرة من داخل البيت النصراوي..

شهد عملاق الرياض النصر تطورات مهمة للغاية، مساء اليوم الأربعاء؛ فيما يتعلق بأزمة "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وكذلك عملية "شراء" النادي.

رونالدو أعلن "الإضراب" في الأيام الماضية، عن تدريبات ومباريات النصر؛ وذلك احتجاجًا على سوء الميركاتو الشتوي للفريق الأول لكرة القدم، بالمقارنة مع الأندية المنافسة وخاصة الهلال.

وحسب التقارير العالمية والمحلية، اشترط الأسطورة البرتغالية "استقلال النصر" التام، من أجل التحكم في الميركاتو بشكلٍ كامل؛ وهو ما لن يتحقق إلا من خلال عملية "الشراء"، من قِبل أسماء منتمية للنادي.

  • كريستيانو رونالدو يُنهي "إضرابه" رسميًا

    وفي هذا السياق.. أعلن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إنهاء "إضرابه" بشكلٍ رسمي.

    ونشر رونالدو صورة شخصية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ تظهر مشاركته في تدريبات الفريق النصراوي، اليوم الأربعاء.

    ووضع الأسطورة البرتغالية، رموزًا تعبيرية مع هذه الصورة؛ عبارة عن "قلبين أصفر وأزرق"، في إشارة لألوان النصر.

    وبالتالي.. تأكدت مشاركة كريستيانو رونالدو، في كلاسيكو السعودية الكبير بين النصر والاتحاد، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

  • تطورات مثيرة عن عملية "شراء" نادي النصر

    ومن ناحيته.. زفّ الإعلامي الرياضي خالد الرشيد بشرى سارة إلى جماهير عملاق الرياض النصر؛ فيما يتعلق بـ"شراء" النادي، من قِبل شخصيات كبيرة منتمية لقلعة العالمي.

    الرشيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، نية الأمير فيصل بن تركي وإبراهيم المهيدب - اللذين سبقا وترأسا النصر -؛ "شراء" النادي رسميًا، والاستحواذ عليه بنسبة 100%.

    وعن ذلك يقول الرشيد: "تنتظر شخصيات نصراوية بارزة، يتقدّمها ابن تركي والمهيدب، طرح النادي للبيع رسميًا من قِبل صندوق الاستثمارات السعودي؛ من أجل (شرائه) بالكامل".

    ويمتلك صندوق الاستثمارات السعودي 75% من أسهم النصر؛ بينما الـ25% الأخرى هي تابعة للدولة، ممثّلة في وزارة الرياضة.

    وإذا انتقلت ملكية النصر إلى هذه الشخصيات البارزة - سالفة الذكر -؛ سيكون أكبر شرط للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو للبقاء مع الفريق الأول، قد تحقق.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود و(1-0) على الرياض، في الجولات 16 و17 و18 و19 و20 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

