Cristiano Ronaldo GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

"لا يذرف دموع التماسيح وتجاهل أسهل طريق إلى الـ1000 هدف"!.. لا تظلموا كريستيانو رونالدو فهو يحمي مصالح النصر أيضًا

الاتهامات تواصل مطاردة كريستيانو رونالدو منذ الانضمام للفريق النصراوي..

"يبحث عن مصالحه فقط لذلك لا يخرج من أرضية الملعب"!.. جملة ترددت كثيرًا في الأيام الماضية عن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وتحديدًا بعد كلاسيكو السعودية الكبير ضد الاتحاد.

النصر خسر (1-2) أمام نادي الاتحاد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ ليودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، من دور ثمن النهائي.

ولم يقدّم رونالدو أي شيء في هذا الكلاسيكو؛ في الوقت الذي احتفظ به المدير الفني للفريق النصراوي جورج جيسوس، حتى إطلاق صافرة النهاية.

هُنا.. بدأت الأصوات تتعالى؛ بشأن خوف جيسوس من انقلاب رونالدو عليه حال استبداله، إلى جانب رغبة اللاعب نفسه في إكمال المباريات لتحقيق حلم الـ1000 هدف.

واستشهد الكثيرون بواقعة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ والذي قام المدير الفني لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو بـ"استبداله" في كلاسيكو النصر، دون أي خوف أو تردد.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إذا خيّرت رونالدو بين تحقيق البطولات مع النصر أو الوصول إلى الـ1000 هدف؛ سيختار الأخير".

لكن.. هُناك بعض الحقائق التي يُمكن استعراضها، للرد على الاتهامات التي توجه إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ بشأن البحث عن مصالحه الشخصية فقط، دون أي اعتبارات لتحقيق البطولات مع النصر..

  • Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    50 هدف يفصل كريستيانو رونالدو عن حلم "الرقم 1000"

    في البداية.. دعونا نشير إلى أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم ومنتخب البرتغال، وصل إلى هدفه رقم 950 في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك خلال مواجهة الحزم، في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    * أهداف كريستيانو رونالدو الـ950 طوال مسيرته الكروية:

    - 450 هدفًا بقميص نادي ريال مدريد.

    - 145 هدفًا بقميص نادي مانشستر يونايتد.

    - 143 هدفًا بقميص منتخب البرتغال.

    - 106 أهداف بقميص نادي النصر.

    - 101 هدف بقميص نادي يوفنتوس.

    - 5 أهداف بقميص نادي سبورتنج لشبونة.

    والحقيقة أن رونالدو سجل 100 هدف فقط بقميص نادي النصر؛ وذلك خلال 114 مباراة في المسابقات الرسمية التي شارك فيها منذ الانضمام للفريق، في يناير 2023 وحتى الآن.

    لكن.. بعد اعتراف مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية كـ"بطولة رسمية"؛ تم إضافة الـ6 أهداف الذين سجلهم الأسطورة البرتغالية في نسخة 2023-2024، إلى رصيده.

    وبالتالي.. أصبح كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، يملك 106 أهداف مع فريق النصر الأول لكرة القدم، وليس مائة هدف فقط.

    • إعلان
  • Cristiano RonaldoGetty

    حقائق تكذب اتهامات عدم اهتمام كريستيانو رونالدو بمصالح النصر

    وبالعودة للرد على الاتهامات التي توجه إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، والتي تحدثنا عنها في بداية التقرير؛ يجب الوقوف عند نقطتين مهمتين للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: دموع كريستيانو رونالدو بعد خسارة الألقاب مع النصر.

    * ثانيًا: الغياب عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".

    وبخصوص النقطة الأولى.. إذا عودنا بالذاكرة إلى كثير من النهائيات التي خسرها رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ سنجد أنه دخل في نوبة بكاء شديدة.

    نعم.. اسم بحجم الأسطورة البرتغالية يرغب في كتابة تاريخه الشخصي، في كل مكان يذهب إليه، وهو أمر لا نستطيع الجدال فيه أبدًا؛ لكن أيضًا إذا لم يهتم بالبطولات الجماعية كما يدعي البعض، لم يكن ليبكي بهذا الشكل.

    أي أن كريستيانو رونالدو يستهدف النجاح مع النصر، من خلال التتويج البطولات المحلية والخارجية؛ إلى جانب زيادة سجلاته الشخصية من أهداف وألقاب، بالطبع.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ نستطيع أن نقول بإن رونالدو إذا كان يبحث عن الوصول إلى الـ1000 هدف فقط، كانت مسابقة دوري أبطال آسيا "2" ستكون أسهل وسيلة لذلك.

    وإذا لعب رونالدو أمام أندية مثل جوا الهندي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني مثلًا؛ كان ذلك كفيلًا بأن يجعله يسجل العديد من الأهداف، التي تقربه من حلم الـ1000 هف بشكلٍ أسرع.

    إلا أن الأسطورة البرتغالية وبالاتفاق مع مواطنه المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني للفريق النصراوي؛ أرادا أن يركزا على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبالتأكيد هُناك جزء شخصي، قد يكون وراء عدم مشاركة رونالدو في دوري أبطال آسيا "2"، وهو أنه مسابقة أقل من اسمه الأسطوري؛ لكن أيضًا بوصوله إلى سن الـ40 عامًا، أصبح لزامًا عليه أن يحدد أولوياته.

    وهُنا.. حدد كريستيانو رونالدو أولوياته بالفعل؛ عندما اختار الحفاظ على لياقته البدنية بهدف التتويج بلقب دوري روشن، بدلًا من البحث عن الوصول السريع إلى الـ1000 هدف بالمشاركة في أبطال آسيا "2".

  • Cristiano Ronaldo Jhon DuranGetty Images

    فقر مركز قلب الهجوم في نادي النصر يبرئ كريستيانو رونالدو!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. نحن سنتطرق الآن للحديث عن السبب الذي قد يكون وراء عدم استبدال الأسطورة كريستيانو رونالدو، من مباريات فريق النصر الأول لكرة القدم؛ بالرغم من سوء مستواه أحيانًا.

    * هذه الأسباب يُمكن تلخيصها فيما يلي:

    - أولًا: قدرات رونالدو التهديفية الكبيرة؛ التي تجعله قادرًا على هز شباك الخصم، حتى في أسوأ حالاته.

    - ثانيًا: عدم وجود قلب هجوم "بديل" في النصر؛ يستطيع تغيير نتائج المباريات، حال استبداله برونالدو.

    - ثالثًا: أغلب النجوم الكبار وليس رونالدو فقط؛ يشعرون بالغضب حال استبدالهم من الملعب، خاصة إذا كان فريقهم متأخرًا.

    والنقطتان الأولى والثالثة لا يحتاجان إلى أي شرح؛ لكننا من الممكن أن نتعمق أكثر في "الثانية"، المتعلقة بعدم وجود مهاجم بديل في الفريق النصراوي.

    نعم.. المهاجم هارون كمارا الذي تعاقد معه النصر صيف 2025، قادمًا من فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ لم يثبت نفسه أو يقدّم أي شيء، يجعلنا نقول إن نزوله لأرضية الملعب سيغيّر النتيجة.

    كذلك.. عندما جرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني للفريق النصراوي، اللعب بساديو ماني أو جواو فيليكس في قلب الهجوم؛ لم يقدّما ذلك المستوى الكبير المعهود عنهما، مثلما يفعلا في مركزيهما الأصليين.

    ومن هُنا.. أحيانًا ما يكون بقاء رونالدو على أرضية الملعب، حتى ولو لم يكن في مستواه؛ أفضل من إدخال كمارا بديلًا، أو تحويل ماني وفيليكس إلى مركز قلب الهجوم.

    وقد يقول البعض إن النصر كان يملك المهاجم الكولومبي جون دوران، إلا أنه استغنى عنه في صيف 2025؛ لكن الرد هُنا سيكون أن هذا اللاعب لم يقدّم الشيء الكبير في 6 أشهر مع الفريق، كما كان الانسجام سيئ جدًا بينه ورونالدو على أرضية الملعب.

  • Joao Felix Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    كريستيانو رونالدو اختار تحسين جودة النصر في المقام الأول

    أخيرًا.. سنتحدث عن نقطة سريعة أخرى؛ قد تكفي للرد على من يدعي أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، يهتم بمصالحه الشخصية فقط دون أي اعتبارات لتتويج نادي النصر بالألقاب.

    هذه النقطة هي عمل رونالدو على تحسين جودة الفريق النصراوي؛ من أجل الصعود على منصات التتويج، بعد غيابٍ طويل.

    مثلًا.. رونالدو كان يسجل الكثير من الأهداف، في الموسمين الماضيين، وكان من الممكن أن يكتفي بما هو موجود؛ طالما أنه يهز شباك الخصوم، ويتوّج هدافًا لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    لكننا شاهدنا مساهمة الأسطورة البرتغالية في بعض الصفقات، مثل تعاقد النصر مع مواطنه جواو فيليكس؛ حسب ما ذكرته الكثير من التقارير المحلية والعالمية.

    والآن.. فيليكس هو من يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، ويهدد عرش رونالدو الذي حققه في الموسمين الماضيين.

    بمعنى.. أن كريستيانو رونالدو اختار تحسين جودة النصر، دون أي اعتبارات لوجود لاعب آخر معه، ينافسه على لقب الهداف وغيره.

    * أرقام جواو فيليكس مع نادي النصر - حتى الآن -:

    - مباريات: 13.

    - مساهمات تهديفية: 14.

    - أهداف: 12.

    - أهداف في الدوري: 9.

    - تمريرات حاسمة: 2.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب