"لا يذرف دموع التماسيح وتجاهل أسهل طريق إلى الـ1000 هدف"!.. لا تظلموا كريستيانو رونالدو فهو يحمي مصالح النصر أيضًا

"يبحث عن مصالحه فقط لذلك لا يخرج من أرضية الملعب"!.. جملة ترددت كثيرًا في الأيام الماضية عن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وتحديدًا بعد كلاسيكو السعودية الكبير ضد الاتحاد.

النصر خسر (1-2) أمام نادي الاتحاد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ ليودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، من دور ثمن النهائي.

ولم يقدّم رونالدو أي شيء في هذا الكلاسيكو؛ في الوقت الذي احتفظ به المدير الفني للفريق النصراوي جورج جيسوس، حتى إطلاق صافرة النهاية.

هُنا.. بدأت الأصوات تتعالى؛ بشأن خوف جيسوس من انقلاب رونالدو عليه حال استبداله، إلى جانب رغبة اللاعب نفسه في إكمال المباريات لتحقيق حلم الـ1000 هدف.

واستشهد الكثيرون بواقعة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ والذي قام المدير الفني لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو بـ"استبداله" في كلاسيكو النصر، دون أي خوف أو تردد.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إذا خيّرت رونالدو بين تحقيق البطولات مع النصر أو الوصول إلى الـ1000 هدف؛ سيختار الأخير".

لكن.. هُناك بعض الحقائق التي يُمكن استعراضها، للرد على الاتهامات التي توجه إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ بشأن البحث عن مصالحه الشخصية فقط، دون أي اعتبارات لتحقيق البطولات مع النصر..