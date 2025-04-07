بسبب كريستيانو رونالدو .. مطالبة بـ"حذف" 4 ألقاب من تاريخ الهلال

جدل كبير بسبب بطولات نادي الهلال..

لا تزال أصداء ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي، حتى الآن.

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النصر حقق فوزًا مهمًا على مستضيفه الهلال (3-1)، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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هذا الديربي شهد تألق كبير من الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ الذي سجل هدفين في شباك الزعيم الهلالي، من ثلاثية فريقه.