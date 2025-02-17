تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ahli SFC v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"عصر اللاعبين الذين يعتزلون في المملكة انتهى" .. كريستيانو رونالدو يستشهد بالهلال والقادسية ويساند السعودي ضد الأجنبي!

كريستيانو رونالدوالنصرالهلالالقادسيةدوري روشن السعودي

رونالدو يحطم الأرقام في الملاعب السعودية رغم دخوله العقد الرابع..

من جديد.. تحدث الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن "التطور الهائل" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023؛ وذلك بعد فسخ عقده بـ"التراضي" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووقع الأسطورة البرتغالية وقتها، على عقود تربطه بالفريق النصراوي لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ وسط مفاوضات بين الطرفين، من أجل التجديد لسنةٍ أخرى.