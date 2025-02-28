"ضيّع هدف الموسم أمام العروبة وبيولي خلع رداء كاسترو مجبرًا" .. رونالدو يدخل النصر التاريخ من الباب العكسي!

عداد رونالدو يتوقف وفرصة لبنزيما من جديد..

في ليلة رمضانية، يشهد ملعب الجوف، نتيجة تتحقق في دوري روشن السعودي، لأول مرة في تاريخه، بفوز العروبة على ضيفه النصر بنتيجة (2-1)، ضمن حساب الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وتقدم العروبة بهدف عمر السومة في الدقيقة 40، ثم تعادل نواف بوشل للنصر في الدقيقة 51، قبل أن يوقع يوهان جودموندسون على أحد أجمل أهداف الموسم، بالدقيقة 65، ليقود ممثل الجوف لفوز تاريخي في دوري المحترفين.

ورفع العروبة رصيده إلى 26 نقطة، محققًا انتصاره الثامن في دوري روشن هذا الموسم، بينما تجمد رصيد النصر عند 47 نقطة، في المركز الثالث.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو، في مباراة العروبة والنصر، على النحو التالي..