ممتعض وساخر في الملعب.. وقائد على "السوشيال ميديا": وجهان لكريستيانو رونالدو يدفع النصر ونجومه ثمنهما غاليًا!

في الوقت الذي كانت فيه النتيجة هي التعادل السلبي، والنصر يضغط هجوميًا على القادسية من أجل تسجيل هدف المبادرة، وقع العقيدي في خطأ فادح، بعدم أن حاول تمرير الكرة فوق المهاجم كينيونيس الذي خطف الكرة وانطلق نحو المرمى الخالي ليضع الكرة في الشباك دون أي مشكلة.

اللقطات أظهرت العقيدي وهو يُحاول الاعتذار إلى زملائه اللاعبين على تصرفه الذي كلف النصر هدف، وهذا هو الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى دعم قوي من جانب قائد الفريق كريستيانو رونالدو.

رونالدو في ذلك الوقت ظهرت على ملامح وجهه علامات السخرية وعدم الرضا، مما فعله نواف العقيدي، دون أن يقوم بدعم زميله بالشكل المطلوب، على الخطأ غير المقصود الذي وقع فيه.

على الرغم من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها رونالدو، إلا أنه لم يُحسن التصرف في هذا الأمر مع زميله العقيدي الذي وقع في خطأ لم يقصده بكل تأكيد، وكان يحتاج إلى الدعم والتشجيع، من أجل التركيز في المباراة، لتحقيق التعادل ومن ثم الانتصار.

وكانت النتيجة هي أن العقيدي لم ينجح في التصدي بطريقة صحيحة في كرة الهدف الثاني لنادي القادسية، الذي سجله نانديز بنجاح في مرمى النصر معلنًا الهدف الثاني لفريقه.