"فليقول الناس ما يريدوه!" .. كريستيانو رونالدو يضع شروط اللعب في كأس العالم 2026 ويؤكد: لا أحتاج إلى اللقب

كريستيانو رونالدو يرد على الأسئلة الجدلية..

لم يتبق الكثير أمام الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

رونالدو أحد الأساطير الخالدين في تاريخ كرة القدم، أكمل اليوم الأربعاء الموافق الخامس من فبراير 2025، عامه "الأربعين".

وطوال مسيرته الاحترافية التي تزيد عن الـ20 عامًا؛ حقق الأسطورة البرتغالية جميع البطولات الممكنة؛ ولكنه يفتقد إلى لقبٍ مهم للغاية.

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هذا اللقب هو كأس العالم؛ حيث فشل كريستيانو رونالدو في التتويج بهذه البطولة مع منتخب البرتغال، في مشاركاته الخمس "2006، 2010، 2014، 2018 و2022".