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Cristiano Ronaldo Al Nassr 2025Getty Images
أحمد فرهود

"ضيّع البطولات على النصر ولابد من تقنين مشاركته وإلا!" .. هجوم عنيف ضد كريستيانو رونالدو

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رونالدو قدّم مستوى غير جيد أمام الاتفاق..

تعرض الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لهجومٍ عنيف بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الاتفاق، مساء أمس الجمعة.

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النصر خسر (2-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. تجمد رصيد النصر عند النقطة 44، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ لتتعقد فرصه في التتويج باللقب.

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