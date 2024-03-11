كريستيانو رونالدو المتهم الأول في جريمة النصر أمام العين .. "خذل والدته وضيع أغرب فرصة بتاريخه"

ماذا قدّم كريستيانو رونالدو أمام العين؟..

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، "مستوياته السيئة" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال المباريات الأخيرة.

رونالدو لم يقدّم المستوى المأمول منه، في المباراة الحاسمة التي جمعت النصر مع نادي العين الإماراتي، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وودع الأسطورة البرتغالية، مسابقة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، مع قلعة العالمي؛ بعد الخسارة (1-3) بضربات الجزاء الترجيحية أمام العين؛ حيث انتهت نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف لمثلهم.

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ويُمكن اعتبار الأسطورة البرتغالية، أحد المتسببين المباشرين في "توديع" النصر، للبطولة الآسيوية الكبرى؛ على الرغم من تسجيله هدفًا، في الشوط الإضافي الثاني من عمر المباراة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز ما قدّمه كريستيانو رونالدو، في قمة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بين النصر والعين..