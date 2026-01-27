Getty
فيديو | "مُحرج، ويجب أن يعتزل".. ردود أفعال قاسية على خلاف رونالدو ونجوم التعاون!
رونالدو يتشابك مع المدافعين خلال فوز النصر
هدف ذاتي من محمد الدوسري على أعتاب نهاية الشوط الأول منح النصر فوزًا صعبًا على أرضه.
هذا الفوز أبقى الفريق في المركز الثاني في الترتيب، بفارق خمس نقاط عن المتصدر غير المهزوم الهلال.
عانى رونالدو من أمسية محبطة في الثلث الأخير من الملعب، حيث فشل في الاقتراب من هدفه النهائي المتمثل في تسجيل 1000 هدف في المسابقات الرسمية.
وبدلاً من إزعاج حارس مرمى الفريق المنافس، أمضى معظم المباراة في الصراع مع المدافعين المنافسين.
في نهاية المباراة، وجد كريستيانو رونالدو نفسه في منطقة الجزاء في كرة ثابتة، جذب الكثير من الانتباه وتفاعل مع أولئك الذين كانوا يحاولون احتواء التهديد الواضح الذي يشكله.
وأشار رونالدو إلى أن أحد المدافعين كان يتحدث كثيرًا، وطلب منهم أن يصمتوا، وعرض أن يحمل آخر على ظهره، ثم احتفل بجنون عند صافرة النهاية - أمام أولئك الذين كان يتشاجر معهم قبل لحظات.
شاهد رونالدو وهو يستفز منافسيه في النصر قبل أن يحتفل بجنون
كيف كان رد فعل المشجعين على سلوك رونالدو
ليس من المستغرب أن تصرفات رونالدو جذبت الانتباه خارج الملعب بقدر ما جذبت داخله. طرح متابعون أسئلة حول سلوكه، معتقدين أن اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا قد يكون في نهاية مسيرته.
قال@CrewsMat10 عن CR7: "هذا الرجل مثير للشفقة يا أخي". وأضاف @Joseph65557799: "يبدو أن الرجل يفقد عقله... عليه أن يتقاعد بينما لا يزال في وقت مبكر". وتابع @CodedPromis_ قائلاً: "لن يتغير موقفه هذا في أي وقت قريب".
وفي نفس السياق، قال @NakamuraMagnus عن محاولات رونالدو استفزاز خصومه: "هذا أمر محرج للغاية." وأضاف مشجع آخر لبرشلونة، @ri53742224: "ليس لديه أي فرصة تقريبًا للفوز بكأس مرة أخرى، ولم يفعل شيئًا في المباراة لكنه يتصرف وكأنه فعل شيئًا ليكون مركز الاهتمام. هل هذا هو الرياضي الأكثر وقاحة في التاريخ؟"
خطة التقاعد: كريستيانو رونالدو المتأهل لكأس العالم غير مستعد للتقاعد
نشر رونالدو بنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة احتفالية بعد أن شاهد نادي النصر يحقق فوزًا مهمًا آخر في سعيه للفوز بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وقال: "خطوة بخطوة. التركيز الكامل على هدفنا!"
سجل رونالدو 17 هدفًا هذا الموسم في 21 مباراة، ويطمح إلى الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي في الشرق الأوسط. ولم يبدِ أي مؤشر على اعتزاله قريبًا، حيث تمت الموافقة على تمديد عقده حتى عام 2027.
يتوقع الكثيرون أن يستمر في اللعب بعد ذلك، حيث يستعد الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية للمشاركة في كأس العالم مع البرتغال هذا الصيف. سيكون حريصًا على الفوز باللقب العالمي في تلك البطولة، ليحاكي إنجازات منافسه الأبدي ليونيل ميسي من عام 2022.
إعلان