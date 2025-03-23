لا تحاولوا تقليده مجددًا! .. كريستيانو رونالدو يفسد هديته أمام الدنمارك وهدف رائع غطى ثغراته الكثيرة مع البرتغال

رونالدو يضع بصمته في مباراة مجنونة بدوري الأمم الأوروبية..

على المستوى الفردي، أدى مهمته بنجاح، حيث سجل وواصل مهمته بنجاح نحو حلم الألف هدف، ليضع "الاستثنائي" كريستيانو رونالدو بصمته الأولى بعد الأربعين مع منتخب البرتغال، في مباراة مجنونة أمام الدنمارك، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بموسم 2024-25.

وبعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الدنمارك بهدف نظيف، شارك كريستيانو رونالدو في "إياب" مجنون للبرتغال، انتهى وقته الأصلي بالفوز (3-2)، ليحكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، حيث وقع رونالدو على ثاني أهداف "برازيل أوروبا" في الدقيقة 72.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال والدنمارك، على ملعب خوسيه ألفالادي..