"أعاد لقطة 2016 الخالدة وتفاعل مع جمهور الأهلي!" .. كريستيانو رونالدو يتخلص من التصرفات الطفولية في النصر

أن تمتلك أسطورة بحجم كريستيانو رونالدو؛ ذلك يعني أنك لديك ميّزة عن جميع المنافسين الذين تواجههم؛ لكن بشرط أن تعرف كيف تستغل هذا الأمر.

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هذا ما حدث في كلاسيكو الليلة؛ عندما قاد رونالدو فريقه النصر، للفوز (3-2) على النادي الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ دون أن يقدم أي مستوى يذكر.

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ثلاثية النصر جاءت عن طريق، جون دوران "هدفين" في الدقيقتين 32 و88، وأيمن يحيى في الدقيقة 80؛ بينما أحرز للأهلي كل من إيفان توني وسميحان النابت، في الدقيقتين 78 و8+90.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 44، في المركز "الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد الأهلي عند النقطة 38، في المركز "الخامس".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء الأسطورة كريستيانو رونالدو في كلاسيكو الأهلي والنصر، مساء اليوم الخميس..