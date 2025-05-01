أحلام تأجلت وأخرى تحققت .. رونالدو ينهي انتظار الجماهير والنصراويون ينتظرون معجزة مانشستر والريال

بعد فشل حلم النخبة الآسيوية في موسم 2025..

"أحيانًا يضطر الحلم إلى الانتظار" .. بهذه الكلمات علّق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، على الخروج الصادم من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ضعّفت آمال العالمي في المنافسة على بطولة خلال الموسم الرياضي 2024-25.

رونالدو الذي سجل 8 أهداف في دوري النخبة، كان "باهتًا" أمام كاواساكي فرونتال الياباني، في نصف النهائي، وأهدر فرصًا محققة، ليشهد خسارة النصر بنتيجة (2-3)، من دور الأربعة، من قلب ملعب الإنماء.

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وربطت تقارير إعلامية، مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر، بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة وأن عقد البرتغالي سينتهي في الصيف المُقبل، رغم أنباء توصل الإدارة النصراوية لاتفاق مع حامل الكرات الذهبية الخمس، لتجديد عقده.

وبخلاف إنجازاته العديدة وأرقامه القياسية في كرة القدم، فإن رونالدو يمتلك لحظات مميزة، اشتهر خلالها بإنهاء حلم الجماهير في انتظار البطولات، وكان النصر من بينها، رغم أن الأحلام الكبرى مع فارس نجد، بالفوز ببطولة رسمية، في طريقها إلى التأجيل، في ظل المنافسة الشرسة مع الاتحاد والهلال، على لقب دوري روشن، والخروج من جميع البطولات الأخرى.