كريستال بالاس يتخذ قرارًا بشأن مستقبل أوليفر غلاسنر
بالاس يتخذ قراره بشأن غلاسنر
قام مشجعو بالاس برحلة طويلة إلى أوروبا الشرقية على أمل رؤية فريقهم يخطو خطوة إيجابية نحو دور الـ16 من المسابقة القارية. افتتح إسماعيل سار التسجيل في ملعب يتسع لـ9000 متفرج فقط، حيث اختار غلاسنر تشكيلة قوية في البداية شملت أيضًا اللاعب الدولي الإنجليزي آدم وارتون واللاعب جورجن ستراند لارسن الذي سجل رقمًا قياسيًا في التعاقدات.
لكن النسور تعادلوا بهدف كارلو أبراموفيتش بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني واضطروا إلى القبول بالتعادل، ما يعني أنهم فازوا في مباراة واحدة فقط من آخر 15 مباراة خاضوها في جميع المسابقات.
وفقًا لفابريزيو رومانو، قرر بالاس الإبقاء على جلاسنر حتى نهاية الموسم. كشف المدرب النمساوي جلاسنر أنه سيغادر جنوب لندن عند انتهاء عقده في الصيف. قد يرغب بعض المشجعين في رحيله قبل ذلك، حيث هتفوا "أقيل في الصباح" في موتستار، لكن بالاس اتخذ قراره الآن.
النسور يقررون البقاء
وفقًا لفابريزيو رومانو، على الرغم من 24 ساعة عصيبة في سيلهورست بارك، من المقرر أن يظل غلاسنر في منصبه.
كان الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي صريحًا للغاية طوال هذا الموسم، وقال عند إعلان رحيله الوشيك: "لقد تم اتخاذ القرار بالفعل منذ أشهر. عقدت اجتماعًا مع ستيف [باريش، رئيس النادي] في أكتوبر، خلال فترة توقف الدوري. تحدثنا مطولًا، وأخبرته أنني لن أوقع عقدًا جديدًا.
أخبرت ستيف [أنني] أبحث عن تحدٍ جديد. هذا هو شعوري بعد كل ما حدث. أخبرته في أكتوبر أن الأمر لا علاقة له بفترة الانتقالات. أكره أن يُكتب شيء غير صحيح، فمن الصعب عليّ الرد عليه. تربطنا علاقة رائعة ونناقش دائمًا ما هو الأفضل لفريق بالاس".
وكان غلاسنر قد انتقد مجلس إدارة بالاس بعد فترة الانتقالات في يناير، التي تم خلالها بيع مارك جوي، قائد النادي، إلى مانشستر سيتي.
وقال: "أشعر أننا مهملون تمامًا. لا يمكنني لوم أي لاعب. لقد بذلوا كل ما في وسعهم، وهذا الوضع مستمر منذ أسابيع وشهور الآن. لدينا 12 أو 13 لاعبًا متاحًا من الفريق، ولا نشعر بأي دعم. أسوأ ما في الأمر هو بيع قائدنا قبل يوم واحد من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز. نحن نستعد، هذه هي الأسبوع الأول (الكامل) الذي نتدرب فيه منذ سبتمبر، ثم نبيع قائدنا قبل يوم واحد من المباراة. لذلك لا أفهم هذا. لطالما التزمت الصمت، لكنني لا أستطيع ذلك لأنني يجب أن أدافع عن هؤلاء اللاعبين، لأن اليوم كانت المباراة الخامسة والثلاثين. نعم، نحن نتعرض لضغوط هنا ونحن غير محظوظين. لكن مرة أخرى، لا يمكنك الرد، لا يمكننا مساعدتهم، وهذا يجعل الأمر صعبًا للغاية".
لكنه أصر لاحقًا على أنه تجاوز الأمر، مضيفًا: "تناولت عشاءً طويلًا مع ستيف [باريش] هذا الأسبوع، وتحدثنا عن هذا الموقف - ليس بيع مارك - بل التوقيت والبديل المحتمل، وكان هذا هو الموقف الذي أردت شرحه، وكانت محادثة جيدة جدًا لكلينا. لكن لم يتغير شيء، ما قلته في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سندرلاند، عندما قلت إنني سأبذل قصارى جهدي لأقدم موسمًا رائعًا، وستيف وأنا ما زلنا ملتزمين بنسبة 100٪، بأننا سنبذل قصارى جهدنا لنحظى ببقية موسم رائعة، وأربعة أشهر رائعة معًا. هذا ما نريده جميعًا، وأعلم أن النادي يعمل الآن بجد للقيام بالأشياء الصحيحة".
وأضاف غلاسنر: "هذا هو حال كل من يعيش في علاقة، وهذا ما أشعر به. كانت عاصفة رعدية، لكن بعد العاصفة الرعدية تشرق الشمس دائماً، وبدأت تشرق يوم الأربعاء عندما بدأنا التدريبات مرة أخرى. أتحدث دائماً بصراحة شديدة مع لاعبي فريقي، وقد قضينا أسبوعاً رائعاً في التدريبات، وروحاً رائعة، وبالطبع رفع ذلك من معنوياتنا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه بالاس فريق وولفز هذا الأسبوع في مباراته التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل فريق إيجلز المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، ويبتعد بثماني نقاط عن فريق وست هام الذي يحتل المركز الثامن عشر. ومن شأن الفوز أن يساهم بشكل كبير في رفع المعنويات في ملعب سيلهورست بارك.
لا يزال بإمكان بالاس التقدم في مرحلة التصفيات في دوري المؤتمرات، حيث من المقرر أن تقام مباراة الإياب ضد زرينجسكي في سيلهورست بارك يوم الخميس المقبل. وستؤدي النتيجة الإيجابية في تلك المباراة إلى تمديد فرصهم في الفوز بمزيد من الألقاب الكبرى.
