وسط أنباء "الرحيل للسعودية".. كروس يثني على فينيسيوس ويدعم قرار إندريك بمغادرة ريال مدريد
ترجيحات بانتقال فينيسيوس إلى الشرق الأوسط
كان فينيسيوس جونيور هو الرجل الأول في مدريد قبل وصول كيليان مبابي عام 2024. ولكن منذ أن بدأ الفرنسي في قيادة هجوم "لوس بلانكوس"، تضاءل تأثير البرازيلي. هذا الموسم، على سبيل المثال، يمتلك خمسة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 24 مباراة، مقارنة بـ 29 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة لمبابي في نفس العدد من المباريات.
ونتيجة لذلك، ارتبط اسمه بصفقة انتقال ضخمة إلى دوري المحترفين السعودي وسط بعض عدم اليقين بشأن تجديد عقده.
في الواقع، يرى رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، إمكانية مغادرة الجناح لملعب سانتياجو برنابيو في المستقبل غير البعيد: "نعم، أرى أنه من الممكن أن يتواجد لاعبون مثل فينيسيوس هنا في السعودية. أرى تطوراً في البطولة ومن الممكن وجود لاعبين من أعلى المستويات وهم في قمة عطائهم هنا. الاتجاه السائد بالفعل هو ضم لاعبين في عمر كروي جيد جداً. لم يعد الأمر يقتصر فقط على اللاعبين في المرحلة الأخيرة من مسيرتهم المهنية".
كروس يثني على فينيسيوس
لعب الدولي الألماني السابق كروس بجانب فينيسيوس جونيور في مدريد لمدة ست سنوات، ولم يجد كلمات كافية للثناء على نجم فلامنجو السابق. وأشار إلى أن البرازيليين والألمان مختلفون ثقافياً جداً، لكن كان بينهم "تواصل رائع" داخل المباريات وخارجها.
وقال لصحيفة "ماركا": "لطالما أحببتهم كثيراً، منذ سن مبكرة جداً. في ريال مدريد، كانت علاقتي جيدة دائماً مع فينيسيوس وكاسيميرو وميليتاو. إنهم يستمتعون بالحياة كثيراً، وحياتهم مختلفة جداً عن الألمان. مع كاسيميرو أو فيني كنت منسجماً تماماً. كان لدي تواصل رائع مع فينيسيوس. كنت منسجماً معه بشكل جيد للغاية خارج الملعب أيضاً. إذا كانت علاقتك سيئة خارج الملعب، فمن الصعب أن تكون جيدة داخله. لقد استفدت من انطلاقات فينيسيوس وهو استفاد من تمريراتي".
إندريك "يحتاج إلى وقت للعب"
في الأسبوع الماضي، توصل ليون إلى اتفاق مع مدريد للتوقيع مع إندريك على سبيل الإعارة لبقية الموسم بعد مشاركته في أربع مباريات فقط في جميع المسابقات مع فريق تشابي ألونسو.
هتف اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، الذي سيرتدي القميص رقم تسعة مع الفريق الفرنسي، في منشور لليون على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد جاء عيد الميلاد مبكراً!" بعد إتمام الانتقال.
وبعد تحطيم الأرقام القياسية فيما يتعلق بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لفريق الدوري الفرنسي، أبدى كروس رأيه في قرار البرازيلي الشاب بالتوجه إلى فرنسا لفترة قصيرة. يشعر نجم بايرن ميونيخ السابق أن الانتقال على سبيل الإعارة قد يفيد إندريك، حيث استفاد هو نفسه من انتقال مماثل إلى باير ليفركوزن في بداية مسيرته.
وأضاف: "بالنسبة للاعب مثل إندريك، الشيء الأكثر أهمية هو اللعب. إذا لم تكن لديه إمكانية القيام بذلك هنا، أعتقد أن أفضل طريقة هي الذهاب إلى نادٍ آخر، على سبيل الإعارة، ليلعب. أنا أيضاً خرجت على سبيل الإعارة عندما كنت شاباً وكان ذلك جيداً جداً بالنسبة لي".
ماذا ينتظر فينيسيوس وإندريك؟
سينضم إندريك إلى تدريبات فريق ليون اليوم الإثنين، لكنه لن يتمكن من الظهور لأول مرة مع العمالقة الفرنسيين إلا بعد فترة أطول قليلاً.
لم يتم تسجيله في الوقت المناسب لمواجهتهم القادمة ضد موناكو يوم السبت، لكن يمكن أن يشارك ضد ليل في 11 يناير.
من ناحية أخرى، سيأمل فينيسيوس جونيور في قيادة مدريد للفوز يوم الأحد المقبل عندما يستضيفون ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني.
