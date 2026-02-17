Goal.com
Mark Doyle

كرة القدم بحاجة إلى حل مشكلة التحكيم بسرعة - حتى لو كان ذلك يعني التخلص من تقنية VAR

كل ما نطلبه هو تحكيم مباريات عادية في عطلة نهاية الأسبوع. لن يحدث ذلك أبدًا. على الأقل ليس في ظل الظروف الحالية - لأن الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي علمتنا أن غياب تقنية VAR لا يعني بالضرورة غياب الجدل. النصف الأول من مباراة أستون فيلا ونيوكاسل وحده كان دليلًا قويًا على ضرورة الاستمرار في استخدام التكنولوجيا لاتخاذ قرارات التسلل والركلات الجزائية.

في إيطاليا، كان الشيء الوحيد الذي اتفق عليه جميع مشاهدي مباراة ديربي إيطاليا المثيرة للجدل هو أن المشاهد المخزية التي شاهدناها داخل الملعب وخارجه كان من الممكن تجنبها لو تمكنت تقنية VAR من التدخل في البطاقة الصفراء الثانية التي كان لها تأثير كبير على المباراة وعلى سباق اللقب في الدوري الإيطالي.

ونتيجة لذلك، هناك بالفعل حديث عن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بتعديل قوانين اللعبة في الوقت المناسب لكأس العالم 2026. لكن ما إذا كان ذلك أمرًا جيدًا أم لا هو أمر قابل للنقاش، لأنه في حين أن الكثير من الناس يريدون أن يقل تدخل VAR في المباريات - أو حتى إلغاؤه تمامًا - يخشى آخرون أن يكون مستوى التحكيم قد انخفض إلى درجة أن الحكام سيضيعون بدون مساعدة الفيديو.

إذن، كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وما مدى الدور الذي يجب أن يلعبه المدربون واللاعبون في تسهيل مهمة الحكام؟...

    "إنها فوضى"

    كان من المفترض أن يكون إدخال تقنية VAR أمراً إيجابياً لكرة القدم، التي كانت متخلفة عن العديد من الرياضات المنافسة فيما يتعلق بالاستخدام الفعال للتكنولوجيا لتصحيح الأخطاء الفادحة. في الواقع، كان من السهل جداً تحديد ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت الخط أم لا.

    صرح روبرتو روزيتي، المدير الإداري للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لشؤون التحكيم، الأسبوع الماضي في بروكسل: "قبل ثماني سنوات، جئت إلى لندن وناقشنا ما يعنيه VAR. تحدثنا عن الأخطاء الواضحة، لأن التكنولوجيا تعمل بشكل جيد في القرارات الواقعية. في القرارات الموضوعية، إنها رائعة.

    "لكن التقييم الذاتي أكثر صعوبة. لهذا السبب بدأنا نتحدث عن "الأخطاء الواضحة والجليّة"، مع وجود أدلة واضحة. وأعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن هذا الأمر مرة أخرى في اجتماعاتنا في نهاية الموسم لأننا لا نستطيع السير في هذا الاتجاه من التدخل المجهري لـ VAR." ومع ذلك، فقد فات الأوان في هذا الصدد.

    الوقت الذي يستغرقه اتخاذ القرارات الذاتية التي تحدث عنها روزيتي أصبح الآن يصل إلى حد السخافة. كما أشار الإيطالي إلى صحيفة الغارديان،" عندما تشاهد الموقف بالسرعة البطيئة للغاية، يمكنك أن تجد الكثير من الأشياء".

    كما جادل المدربون والمحللون مرارًا وتكرارًا، تبدو بعض التحديات أسوأ بكثير في الإعادة منها في الواقع. هناك أيضًا إحباط متزايد من عدم الاتساق الملحوظ، حيث يؤدي التلامس الطفيف في المنطقة إلى ركلات جزاء في أسبوع ما، ولكن ليس في الأسبوع التالي.

    لكن ما يثير الغضب حقًا هو أن حالات التسلل ليست حتى مسألة واضحة مع VAR. على سبيل المثال، في مباراة نصف نهائي كأس الملك يوم الخميس الماضي بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، استغرق الحكم المساعد بالفيديو سبع دقائق مذهلة ليقرر أن هدف باو كوبارسي يجب أن يُلغى بسبب التسلل.

    "إنها فوضى"، قال مدرب برشلونة هانسي فليك غاضبًا بعد المباراة. " عليهم الانتظار سبع دقائق؟ هيا! عندما رأيت هذه الحالة، كان من الواضح أنه لا يوجد تسلل. ولكن إذا وجدوا شيئًا في هذه السبع دقائق، لا بأس، ولكن أخبرونا. لا يوجد تواصل. الوضع سيئ للغاية هنا".

    "غير عادل"

    من المؤكد أن سوء التواصل يمثل مشكلة. عندما صوتت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 19 مقابل 1 لصالح الإبقاء على تقنية VAR في عام 2024، فعلوا ذلك بموجب اتفاق على أن تكون عملية اتخاذ القرار أقصر وأكثر شفافية - بالنسبة للاعبين والمدربين والمشجعين في الملعب.

    ومع ذلك، لا تزال القرارات في بعض الأحيان تفسر بشكل سيئ، ويؤدي الارتباك الناتج عن ذلك إلى ظهور نظريات مؤامرة غير مفيدة على الإطلاق، حيث أصبح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ولاعب الوسط رودري مقتنعين تمامًا الآن بأن حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لديهم مشكلة مع نجاحهم المستمر على مدار العقد الماضي.

    قال رودري بعد التعادل 2-2 هذا الشهر مع توتنهام: "أعلم أننا فزنا كثيرًا وأن الناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن الحكم يجب أن يكون محايدًا" . "هذا غير عادل لأننا نعمل بجد. عندما ينتهي كل شيء، تشعر بالإحباط".

    ادعاء رودري بوجود أجندة معادية لمانشستر سيتي هو بالطبع هراء، لأن جميع الفرق في إنجلترا - وبقية أوروبا - تعرضت لقرارات خلافية متعددة على مدار السنوات الثماني الماضية. ومع ذلك، هناك شعور متزايد بأن تقنية VAR ساهمت في الواقع في انخفاض مستوى التحكيم لأنهم أصبحوا يعتمدون بشكل مفرط على المساعدة التكنولوجية.

    "الضرر الذي تسبب فيه VAR"

    خلال الـ 45 دقيقة الأولى من مباراة فيلا ضد نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي، تم السماح بهدف تامي أبراهام الذي كان في وضع تسلل، وقرر الحكام بشكل غير مفهوم أن لوكاس ديغني لمس الكرة خارج المنطقة على الرغم من أنه كان يقف على بعد ياردتين داخلها، في حين أن الأخير نجا أيضًا من بطاقة حمراء مباشرة كان يجب أن يحصل عليها بسبب تدخله المتهور. لو كان هناك VAR، لكان تدخل في الحالات الثلاث - ولهذا السبب شعر مدرب فيلا أوناي إيمري أن المباراة أثبتت أن استخدام التكنولوجيا "ضروري لمساعدة الحكام". لكن آلان شيرر جادل بأنها في الواقع تعيقهم.

    وقال المهاجم السابق لنيوكاسل في برنامج Match of the Day Live: "إذا كنت بحاجة إلى دليل على الضرر الذي ألحقه نظام VAR بالحكام، أعتقد أن يوم السبت هو مثال رائع على ذلك". "يبدو هؤلاء الرجال خائفين من اتخاذ أي قرار لأنهم لا يملكون غطاء أمان. بالنسبة لي، [قرارات الحكام] تزداد سوءًا في الواقع".

    ومع ذلك، دحض الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز غراهام سكوت فكرة أن الحكام "يختبئون الآن خلف VAR".

    وقال في برنامج "Wayne Rooney Show": "لا أعتقد أن هذا عادل. من الواضح أنني أعمل معهم عن كثب وأعرفهم جيدًا، وهم ليسوا كذلك. هذه ليست طريقة تفكيرهم، ولا طريقة عملهم.

    "قضيت نصف مسيرتي مع VAR ونصفها بدونه، والعكس صحيح بالطبع، بدونه في البداية. ثم عندما كنت في الدوري الإنجليزي الممتاز، كنت ما زلت أنزل إلى الدوري الإنجليزي الثاني كثيرًا. لذا فأنت تدخل وتخرج، تدخل وتخرج. وتبقى عملياتك كما هي في الأساس.

    "لكن ما تغير هو أنه مع VAR، لا تمر بتلك اللحظة في المباراة التي تعلم فيها أنك ارتكبت خطأً كبيرًا، وعليك الآن إعادة الضبط والمضي قدمًا، لأن VAR قد صحح الأمر لك من خلال إخبارك بالذهاب وإلقاء نظرة أخرى وتغيير قرارك. أو قالوا إنها ليست خطأ واضحًا وجليًا، لذا قد تخرج من الملعب وتفكر، "في الواقع، كان من الأفضل أن أعطي ركلة جزاء أو لا أعطيها أو أعطي هدفًا" أو أي شيء آخر، ولكن على الأقل أكد VAR أنه ليس قرارًا سيئًا.

    "لذلك، أشعر بالتعاطف والتعاطف [مع الحكام] لأنني مررت بذلك، فنحن جميعًا نرتكب تلك الأخطاء، وبعد ذلك لا يمكنك أحيانًا تصديق ما تراه عندما تشاهده مرة أخرى. تفكر، "كيف أخطأت في ذلك؟"

    هذا السؤال بالذات كان يدور في ذهن فيديريكو لا بينا بعد مباراة ديربي إيطاليا في سان سيرو ليلة السبت.

    "سيتعين تغيير نظام VAR"

    قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الشوط الأول في ميلانو، تجاوز أليساندرو باستوني بيير كالولو قبل أن يرمي نفسه على الأرض، مما دفع لا بينا إلى إصدار بطاقة صفراء ثانية لمدافع يوفنتوس بسبب ما اعتبره شد القميص. في الواقع، كان يجب أن تمنح البطاقة الصفراء الثانية لباستوني بسبب تصرفه المثير للشفقة.

    بقي كالولو في حالة من عدم التصديق وطالب بتدخل VAR، غير مدرك بشكل واضح أن ذلك غير مسموح به. كان من المحتم تقريبًا أن تندلع فوضى عارمة، حيث نزل مديرو يوفنتوس جورجيو كيليني وداميان كومولي من المدرجات لمواجهة لا بينا في النفق وهو في طريقه إلى غرفة الملابس في نهاية الشوط الأول.

    من الواضح أن الجدل لم ينتهِ عند هذا الحد، حيث دعا كيليني فعليًا جيانلوكا روكي، رئيس اتحاد الحكام في إيطاليا، إلى الاستقالة.

    وقال المدافع السابق ليوفنتوس لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لا يمكننا التحدث عن كرة القدم بعد ما حدث اليوم . حدث شيء غير مقبول على الإطلاق اليوم، ولا يهم ما إذا كان يحدث لنا أو لغيرنا، ومن المتوقع أن يتغير نظام VAR اعتبارًا من الغد، لأنه من غير المقبول أن تستمر الأخطاء في الحدوث حتى في المباريات الكبيرة مثل هذه.

    "لقد كنا نحاول أن نقول منذ بداية الموسم أن مستوى التحكيم لا يرقى إلى مستوى المهمة. لا أعرف ما إذا كانوا غير مدربين بشكل صحيح، أو غير مؤهلين للمهمة، مهما كان السبب، الحقيقة هي أن الحكام لا يرقون إلى مستوى كرة القدم في الدوري الإيطالي، وهذا، للأسف، هو المشهد الذي عرضناه على بقية العالم اليوم.

    "حدث هذا للعديد من الفرق هذا الموسم، علينا أن نتغير، لا يمكننا الاستمرار في التسويف كما نفعل دائمًا في كرة القدم الإيطالية. الأسبوع الماضي، اشتكى دانييلي دي روسي، وقبله جيان بييرو جاسبيريني وأنطونيو كونتي، لذا نحن لسنا أول من اشتكى ولن نكون آخر من يشتكي. من الواضح أن هناك شيئًا ما لا يعمل، وأحد أول الأشياء التي يمكننا القيام بها هو تغيير البروتوكول".

    ومع ذلك، فإن تغيير الثقافة سيكون مفيدًا بنفس القدر - إن لم يكن أكثر.

    "إنهم يحاولون كل شيء لخداعنا"

    وفقًا لروتشي، كان لا بينا "محرجًا" من خطأه، لكنه لم يكن مستعدًا لتقبل انتقادات المسؤولين دون رد، خاصة وأن لا بينا تعرض لتهديدات بالقتل عبر الإنترنت بعد المباراة مباشرة، وهو أمر أصبح معتادًا الآن.

    وقال روتشي لوكالة أنسا: "ليس هو الوحيد الذي أخطأ، لأن هناك محاكاة واضحة". " هذه هي الأحدث في سلسلة طويلة في دوري يحاولون فيه كل ما في وسعهم لخداعنا".

    كانت هذه نقطة وجيهة للغاية، لأن باستوني لم يخدع الحكم فقط لطرد كالولو، بل احتفل بذلك أيضًا في مشهد أصبح الصورة البارزة طوال الأمسية.

    لقد أظهر مدافع إنتر فعليًا للعالم الوجه الحقيقي لكرة القدم الحديثة، الجانب القبيح لـ "اللعبة الجميلة"، وعلى الرغم من أن الإساءات التي تلقاها تجاوزت الحدود، إلا أنه لم يكن هناك ما يدافع عن أفعاله. ومع ذلك، حاول مدرب إنتر كريستيان تشيفو الدفاع عنه بادعاء سخيف أن كالولو أعاق باستوني، بينما استمتع الآخرون ببساطة بالسخرية اللذيذة التي لا يمكن إنكارها من شكوى يوفنتوس من قرارات التحكيم.

    لكن هذا أيضًا جزء كبير من المشكلة: يتم إلقاء اللوم على المسؤولين لفشلهم في التعامل بشكل مناسب مع التمثيل - وليس على الجناة أو حتى الميسرين، الذين يجعلون مهمة صعبة تكاد تكون مستحيلة. قال روتشي: "لم يساعدونا أبدًا، لكنهم جعلوا الأمور صعبة علينا" .

    من المستحيل عدم الاتفاق مع هذا الرأي. هناك أمثلة لا حصر لها على الخداع والتضليل، من بيدري الذي غمز بشكل مشين لزملائه بعد حصوله على خطأ غير موجود في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام إنتر، قبل أن يطالب لاحقًا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق مع الحكم سيمون مارسينياك بشأن طريقة إدارته للمباراة، إلى جوزيه مورينيو الذي أطلق سيلًا من الشتائم على أنتوني تايلور في موقف السيارات بعد خسارة روما في نهائي الدوري الأوروبي 2023 أمام إشبيلية، مما أدى إلى تعرض الإنجليزي للإهانة اللفظية أمام عائلته في اليوم التالي.

    حتى أن جوارديولا اتهم فاراي هالام بشكل مخجل بمحاولة شهرة نفسه في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بين مانشستر سيتي وولفز، بعد أن أصبح أول حكم في الدوري الممتاز يثبت على قراره الأصلي بعد أن طُلب منه مراجعة حادثة لمس الكرة باليد بواسطة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) - الأمر الذي يطرح السؤال التالي: لماذا قد يرغب أي شخص في هذه الأيام في أن يصبح حكماً؟

    تحول

    المحزن في الأمر هو أن التحكيم، في الوضع الحالي، سيصبح قضية أكثر إثارة للانقسام في الأسابيع والأشهر المقبلة - لأن الكثير من الناس لا يزالون لا يعرفون موقفهم من هذه المسألة.

    "أنا في حيرة شديدة لأن المباراة تكون أفضل بدون VAR من حيث الإثارة والمتعة للمشجعين ولنا عندما نعيش اللحظة مباشرة"، اعترف مدرب نيوكاسل إدي هاو في فيلا بارك يوم السبت. "لكنها تعطي نتائج دقيقة. إنها تجعل المباراة أكثر دقة من حيث اتخاذ القرارات. عليك أن تحترم تلك اللحظات. إنها تساوي وزنها ذهبًا".

    وهذا هو جوهر المسألة. تم إدخال VAR لأن الكثير من الأخطاء المكلفة للغاية كانت تحدث في لعبة أصبحت صناعة تقدر بمليارات الدولارات. في عالم كرة القدم الذي يعاني من سوء الإدارة المالية، يمكن أن يكون للهبوط - أو حتى الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا - عواقب وخيمة على النادي. أصبحت المخاطر كبيرة للغاية بحيث لا يمكن التسامح مع الأخطاء الفادحة.

    ومع ذلك، لا يزال VAR بعيدًا عن الكمال لأن التكنولوجيا لا تزال تدار من قبل البشر، والعديد من القرارات التي يتم مراجعتها قابلة لتفسيرات مختلفة.

    لذلك، يبدو أن تقليل استخدام VAR سيكون أفضل نتيجة ممكنة، على الأقل في الوقت الحالي، لأن هناك احتمالًا حقيقيًا لحدوث تأخيرات متواصلة في كأس العالم القادمة. بالطبع، اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية الآن يتطلب موافقة شبه شاملة من جميع الأطراف المعنية الرئيسية في اللعبة، وهذا لا يبدو أنه سيحدث في أي وقت قريب.

    اعترف جوارديولا مؤخرًا: "في بعض الأحيان كنت أعتقد أنه من الأفضل عدم استخدام VAR، وفي أحيان أخرى أعتقد أن VAR يساعدنا في الحصول على مباراة أكثر عدلاً . لذا، بصراحة، لا أعرف" .

    لكن ما نعرفه هو أن الحكام بحاجة إلى المساعدة، وإذا لم يحصلوا عليها من VAR، فعلى اللاعبين والمدربين والمشجعين والصحافة القيام بدورهم من خلال قبول زيادة الأخطاء وإنهاء الخداع والتشويه والتهديدات بالقتل التي تجعل حياتهم بائسة.

