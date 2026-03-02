Goal.com
كرة القدم الثابتة مملة للغاية! الفائزون والخاسرون بعد فوز أرسنال على تشيلسي غير المنضبط في مواجهة حاسمة تشير إلى مستقبل قاتم لهذه اللعبة الجميلة

استعاد أرسنال صدارته بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب 2-1 على تشيلسي الذي لعب بعشرة لاعبين يوم الأحد. سجل الغانرز جميع أهدافه الثلاثة في ملعب الإمارات من كرات ثابتة، حيث سجل ويليام ساليبا وجوريان تيمبر هدفين، بينما سجل بييرو هينكابي هدفاً عن طريق الخطأ بعد أن حول كرة ركنية من ريس جيمس إلى شباك فريقه.

كان ميكيل أرتيتا سعيدًا بشكل مفهوم بالقوة الذهنية التي أظهرها لاعبوه، خاصة وأن مانشستر سيتي كان قد ضغط على المضيفين بعد فوزه بصعوبة على ليدز يونايتد في إيلاند رود الليلة السابقة.

أما بالنسبة لنظيره في تشيلسي، فقد أعرب ليام روزينيور عن أسفه لولع فريقه بالحصول على بطاقات حمراء، حيث أدى طرد بيدرو نيتو الغبي في الشوط الثاني إلى إعاقة فرص البلوز في الحصول على ما كان سيكون حصيلة مستحقة.

إذن، من كان الفائز والخاسر الأكبر في المباراة التي أقيمت في شمال لندن؟ GOAL يقدم لكم تحليلاً مفصلاً أدناه...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    الفائز: تحدي أرسنال على اللقب

    قال جوريان تيمبر في مقابلة بعد المباراة على قناة سكاي سبورتس إن أرسنال "استحق الفوز بالمباراة". لكنهم لم يفوزوا. كان أداء الغانرز سيئًا مثل تشيلسي في مباراة متواضعة المستوى. في الواقع، احتفل مشجعو الفريق المضيف بهدف تيمبر بشدة لأنه جاء في عكس مجريات المباراة.

    كان أداء أصحاب الأرض سيئًا أيضًا ضد 10 لاعبين. كان من المفترض أن يحسموا المباراة بسهولة بعد طرد نيتو الغبي. بدلاً من ذلك، ظلوا يتشبثون بالنتيجة في النهاية.

    ومع ذلك، فقد شككنا كثيرًا في قوة أرسنال الذهنية - ومؤخرًا بعد تعادلهم الكارثي مع ولفرهامبتون - لذا يجب أن ننسب الفضل إلى من يستحقه. كان بإمكان رجال أرتاتا، بل وكان يجب عليهم، أن يخسروا نقاطًا هنا، لكنهم حافظوا على النقاط الثلاث ليبعثوا برسالة إلى مانشستر سيتي بأنهم أكثر صلابة هذا الموسم. 

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    الخاسر: انضباط تشيلسي السيئ

    حصل ويسلي فوفانا على البطاقة الحمراء السادسة لتشيلسي في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة الأسبوع الماضي التي انتهت بالتعادل 1-1 مع بيرنلي، وسارع روزينيور إلى الإشارة إلى أن هذه هي أول بطاقة حمراء في فترة توليه المنصب. حسنًا، أصبح الآن عدد البطاقات الحمراء للبلوز اثنتين في مباراتين، لذا فإن محاولة القول بأن انعدام الانضباط ليس مشكلة كبيرة في هذا الفريق الشاب نسبيًا وقليل الخبرة لن تنجح بعد الآن. روزينيور يعرف ذلك أيضًا.

    قال مدرب البلوز لبيبي سيسبورت بعد طرد نيتو في ملعب الإمارات: "من الصعب تحديد السبب بالضبط. نحن نحاول معالجة المشكلة، ونعمل على ذلك. لقد كانت هذه قصة موسمنا، ومباراتينا الأخيرتين. أحيانًا، عليك أن تتعلم من العواقب، ومن الألم، لكننا لم نفعل ذلك، وهذا أمر محبط".

    من الصعب ألا تشعر ببعض التعاطف مع روزينيور، لأن هذه مشكلة ورثها. كما أن نيتو، البالغ من العمر 25 عامًا، هو في الواقع أحد اللاعبين الأكبر سنًا في ستامفورد بريدج ويلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبع سنوات، لذا لم يكن لدى البرتغالي أي عذر لتلقيه اثنين من أكثر البطاقات الصفراء غباءً التي يمكن أن تراها.

    والنتيجة النهائية هي أن تشيلسي، الذي يعاني من إصابات العديد من لاعبيه، سيخسر أحد أكثر مهاجميه فعالية في المباراة المهمة التي ستقام يوم الأربعاء مع أستون فيلا. لا شك في ذلك: إذا لم يتمكن روزينيور بطريقة ما من السيطرة على لاعبيه، فإن البطاقات الحمراء السخيفة والإيقافات الغبية ستكلف تشيلسي خسارة دوري أبطال أوروبا.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    الفائز: ديفيد رايا

    من المضحك التفكير في الأمر الآن، لكن لم يكن الكثير من مشجعي أرسنال يشعرون أن ناديهم بحاجة إلى حارس مرمى جديد في عام 2023. كانوا سعداء جدًا بآرون رامسدال، الحارس الجيد والشخصية المحبوبة. لكن أرتيتا كان مصممًا على أن التعاقد مع ديفيد رايا ضروري لمساعدة أرسنال على الوصول إلى مستوى آخر، لا سيما بسبب قدرة زميله الإسباني على التعامل مع الكرة.

    ومع ذلك، فقد أثبت نجم برينتفورد السابق مرارًا وتكرارًا أنه حارس مرمى رائع، وقد أثبت ذلك مرة أخرى في ملعب الإمارات يوم الأحد، حيث قام ببعض التصديات المهمة للغاية في الشوط الثاني لمساعدة فريقه على الفوز.

    وصف أرتيتا اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بـ"الرائع" بعد المباراة، ونحن لا نجرؤ على الاختلاف معه. بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) فقط، يمثل رايا أحد أفضل الصفقات في تاريخ أرسنال. 

  • Robert Sanchez Chelsea 2025-26Getty Images

    الخاسر: روبرت سانشيز

    بينما لعب رايا دورًا محوريًا في فوز أرسنال بمباراة الأحد، كان روبرت سانشيز أحد الأسباب الرئيسية لخسارة تشيلسي.

    رفض روزينيور إلقاء اللوم على حارس مرماه بسبب استقباله الهدف الثاني الحاسم لأرسنال، بحجة أن الفريق بأكمله كان بحاجة إلى التعامل مع ركلة ركنية ديكلان رايس بشكل أفضل بكثير. ومع ذلك، من الصعب جدًا تجاهل سانشيز بسبب الطريقة التي أخطأ بها تمامًا في تقدير مسار الكرة - قبل أن يدعي بشكل مثير للشفقة أنه تعرض لدفع في الظهر.

    لم يكن قويًا بما يكفي، لأنه ببساطة ليس جيدًا بما يكفي. وهذا ليس خبرًا جديدًا. سيخبرك مشجعو تشيلسي أن سانشيز كان عبئًا منذ وصوله إلى غرب لندن قادمًا من برايتون في عام 2023، وبالنظر إلى عدد اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي في الفترة الانتقالية، فمن المذهل حقًا أن الإسباني لا يزال يعتبر أفضل حارس مرمى في صفوف البلوز.

    لذا، إذا تمكن روزينيور من الصمود حتى نهاية الموسم، فتوقعوا منه أن يضغط من أجل استبداله خلال فترة الانتقالات الصيفية - لأنك لا تفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بدون حارس مرمى موثوق به. 

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    الفائز: خمسة منافسين رئيسيين لتشيلسي

    عندما فاز تشيلسي على وولفز في 7 فبراير ليحقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الجديد روزينيور، كان الفريق يحتل المركز الخامس في الجدول، بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن مانشستر يونايتد. لكن الفارق بينهما الآن هو ست نقاط وثلاثة مراكز.

    بينما استغل الشياطين الحمر العائدون قوة أستون فيلا في تراجع مستواه الحتمي ليتعادلوا مع فريق أوناي إيمري، تجاوز ليفربول الآن البلوز في الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

    بالطبع، كان هناك دائمًا احتمال أن يخسر فريق روزينيور نقاطًا أمام متصدر الدوري، ولا يقدم أي من منافسيه الخمسة الأوائل أداءً رائعًا في الوقت الحالي. ومع ذلك، بينما بدأ مانشستر يونايتد وليفربول في تحقيق سلسلة من النتائج الجيدة، لم يحقق تشيلسي أي فوز في ثلاث مباريات قبل رحلته إلى فيلا بارك يوم الأربعاء.

    إذا فشل في الفوز في برمنغهام، فسيكون الفائز بكأس العالم للأندية في مأزق كبير، حيث سيتعين عليه التعامل مع جدول مباريات صعب للغاية خلال الشهر المقبل، والذي يتضمن أيضًا مواجهة ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى رحلة صعبة في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى ريكسهام.

    لا شك في ذلك: إذا لم يتوخى تشيلسي الحذر، فقد يخرج من السباق على المراكز الخمسة الأولى بحلول موعد استضافته لمانشستر يونايتد بعد ستة أسابيع.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    الخاسر: "اللعبة الجميلة"

    أثناء مناقشة فوز أرسنال على قناة Sky Sports، قال دانيال ستوريدج، مهاجم ليفربول السابق: "أعتقد أن القيمة الترفيهية غير موجودة في بعض الأحيان، لكن كرة القدم هي لعبة الفوز". ويمكن للمرء أن يفهم وجهة نظره.

    بعض مشجعي أرسنال لم يشاهدوا فريقهم يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز من قبل، لذا لن يهتموا بالطريقة التي يفوزون بها طالما أنهم يحققون المطلوب. لكن بالنسبة لنا نحن الذين نتذكر "اللاهزمون"، من المستحيل ألا نشعر بخيبة أمل من "Set-Piece FC". حتى باتريك فييرا اعترف وهو جالس بجانب ستوريدج: "تتوقع المزيد من أرسنال".

    لا ينبغي بالتأكيد معاقبة فريق شمال لندن على إتقانه الكرات الثابتة. فهم لا يخالفون أي قواعد (على الرغم من أنه لا يسع المرء إلا أن يتساءل كيف أن بعض حالات الحجب الصارخة في الركلات الركنية تفوت انتباه الحكم المساعد بالفيديو)، كما أن فرقًا أخرى تحذو حذوهم الآن. انظروا فقط إلى تحسن نتائج ليفربول منذ أن حسّنوا أداءهم في الكرات الثابتة في كلا طرفي الملعب، بينما أعطى تشيلسي أرسنال جرعة من دوائهم يوم الأحد.

    ومع ذلك، في حين أن الكرات الثابتة جزء مهم من اللعبة، إلا أنها لا ينبغي أن تكون بهذه الأهمية. قد يكون مصطلح "كرة القدم الجيدة" مصطلحًا ذاتيًا، ولكن سيكون من الصعب العثور على أي شخص يستمتع بالصراعات الملكية التي تندلع الآن في منطقة الست ياردات في كل مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز - خاصة أنها تأتي على حساب الإثارة في اللعب المفتوح.

    كما أشار روزينيور في ملعب الإمارات، لم يسبب أرسنال أي مشاكل لـ تشيلسي خارج الكرات الثابتة، وهو اتهام قاسي لافتقار متصدر الدوري إلى الإبداع.

    يمكن للناس أن يتحدثوا عن شدة وأجواء ودراما وهيمنة كرة القدم الإنجليزية كما يشاؤون، ولكن الفريق الأفضل في البلاد يأخذ "اللعبة الجميلة" في اتجاه مقلق للغاية.

    حتى أن مهاجم تشيلسي السابق كريس ساتون سأل على BBC Radio 5 Live عما إذا كان أرسنال سيكون "أقبح الفائزين" في الدوري الإنجليزي الممتاز. والإجابة هي نعم، لأن كرة القدم التي تعتمد على الكرات الثابتة مملة للغاية، حيث يثير براغماتيتها ذكريات عصر "القذارة على العصا" الذي عاشه جوزيه مورينيو ورافا بينيتيز.

