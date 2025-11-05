من جهة أخرى، لم يكن الغضب مقتصرًا على فليك وحده، إذ يعيش رافينيا نفسه حالة من الاستياء الشديد بعد إعلان تشكيلة FIFPRO لأفضل فريق في العالم لعام 2025، والتي خلت من اسمه بشكل أثار الجدل في أوساط الجماهير الكتالونية. التشكيلة ضمّت كلًا من: دوناروما في حراسة المرمى، وثلاثي الدفاع أشرف حكيمي وفيرجيل فان دايك ونونو مينديش، بينما تكون خط الوسط من بيدري وفيتينيا وكول بالمر وجود بيلينجهام، أما الخط الهجومي فضم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ولامين يامال، اللذين احتلّا المركزين الأول والثاني في سباق الكرة الذهبية.

غياب رافينيا عن القائمة اعتبره اللاعب إهانة لإنجازاته خلال الموسم الماضي، حيث عبّر عن غضبه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضًا إحصاءاته المميزة في الموسم المنصرم. فقد تمكن الجناح البرازيلي من تسجيل 34 هدفًا وصناعة 22 تمريرة حاسمة، ليكون مساهمًا مباشرًا في 56 هدفًا مع برشلونة في مختلف البطولات، إضافة إلى كونه الهداف الأول لدوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفًا، إلى جانب فوزه بثلاثة ألقاب محلية مع الفريق الكتالوني.

ورأى اللاعب أن تجاهله في هذه الجوائز يعكس عدم تقدير الجهود التي بذلها طوال العام، خصوصًا أنه كان أحد أبرز صُنّاع الفارق في موسم استثنائي حقق فيه برشلونة نتائج كبيرة محليًا وأوروبيًا، بعدما وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال. وأشارت تقارير صحفية إلى أن رافينيا شعر بأن استبعاده من تشكيلة العام يعود إلى "انطباعات جماهيرية أكثر من كونه تقييمًا فنيًا"، معتبرًا أنه كان يستحق الحضور بجانب أبرز نجوم اللعبة.