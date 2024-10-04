كذب نيمار.. جحيم مبابي أفضل من نعيم البرازيلي!

البرازيلي وضع نفسه في موقف حرج!

خرج البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال بكلمات قاسية لمواطنيه من نجوم ريال مدريد عن الفرنسي كيليان مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان وزميلهم الحالي في النادي الملكي.

جاء هذا قبل أيام، بالتحديد في منتصف سبتمبر، حيث أكد مراسل إذاعة "يوروبا 1" الفرنسية أن نيمار تواصل مع الثلاثي فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو وتحدث معهم عن مبابي لفترة طويلة.

ووصف نيمار بحسب ما نقل الصحفي اللعب بجوار مبابي على أنه "جحيمًا"، لكن في الواقع لا يوجد ما يدعم كلمات البرازيلي بشكل كبير أمام نجم الملكي، على الرغم من الصداقة الوطيدة بينه وبينهم.

وهذا ببساطة لأنه بمجرد إجراء مقارنة بسيطة بين نيمار ومبابي سنعرف على الفور من هو اللاعب الذي يصدر المشاكل والذي يضع العقبات أمام الفرق التي يلعب لها.

إليكم فيما يلي بعض اللمحات من المرات التي أثبت فيها نيمار أن جحيم اللعب مع مبابي أفضل من نعيم التواجد بجواره: