"كتب التاريخ ولكنه خسر الخلود!" .. وعد جورج جيسوس بين النجاح والفشل في الهلال

جورج جيسوس عاد إلى الهلال في الصيف الماضي..

SHAHID

"الدوري (هدفي الأول) في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024".. هكذا صرح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، منذ عدة أشهر.

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جيسوس أكد في تصريحاته، على أنه عاد إلى الهلال من أجل إكمال المهمة الناقصة، بـ"التتويج" بلقب الدوري؛ حيث كان قد تم إقالته في يناير من عام 2019، بعد 6 أشهر فقط من التعاقد معه، وذلك خلال ولايته الأولى مع الفريق الأزرق، رغم تصدره جدول الترتيب؛ وذلك بسبب خلافات شخصية مع الأمير محمد بن فيصل، رئيس النادي وقتها.

وبالفعل.. نجح المدير الفني البرتغالي خلال ولايته الثانية، في تحقيق وعده الأساسي؛ بقيادة الزعيم الهلالي لـ"التتويج" بدوري روشن السعودي للمحترفين، إلى جانب أنه أضاف عليه إنجاز الحصول على لقب السوبر المحلي، والوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ولكنه ودع مسابقة أبطال آسيا، من دور نصف النهائي.

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ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بنهاية الشهر الجاري.

وبعد هذه النتائج.. وصف البعض موسم الهلال بـ"الناجح"؛ بينما اعتبره آخرون "فاشلًا"؛ عقب الخروج الآسيوي المفاجئ أمام بطل الإمارات نادي العين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL" من ناحيتها، أبرز الأسباب التي تدعم وصف موسم الهلال بـ"الناجح" رغم النكسة الآسيوية، وأخرى التي تؤيد وجهة النظر التي ترى بأنه موسم "فاشل"..