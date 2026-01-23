لم يتفق مع رونالدو .. رينارد : دوري روشن أضر بالمنتخب وأضعفه وسيناريو ألونسو قد يحدث لي في السعودية

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سبق أن أشاد بمستوى دوري روشن، قائلًا إنه يتفوق على نظيره الفرنسي بسبب حجم المنافسة على لقب البطولة.
وفي هذا السياق رد رينارد:"الدوري السعودي مستواه جيد، لدينا 5 - 6 أندية قوية للغاية مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية، تلك الفرق يمكنها المنافسة في أوروبا، ولكن يجب أن نتحدث عن الأمور ببعض الموضوعية".
وتابع:"الدوري السعودي لا يعادل الفرنسي في المجمل، لا يوجد تجانس ، المشكلة التي تواجهني كمدرب للمنتخب الأول في البلاد، هي أن اللاعبين بفريقي يشاركون بشكل أقل لوجود 10 محترفين أجانب".
وأنهى تصريحاته:"إنها مشكلة ضخمة جدًا للمنتخب السعودي، تحدثت عنها في 2019، الفريق أصبح أضعف فنيًا مما كان عليه في 2022، لهذا السبب قد يبدأ اللاعبون المونديال بصورة مميزة في المباراة الأولى، ولكنهم سيفقدون النسق في الثانية والثالثة لعدم وجود حساسية المنافسة".
وفي سياق منفصل أكد رينارد أنه لن يعود إلى الدوري الفرنسي أبدًا، بعدما أهدر فرصته في سوشو وليل، خاصة الأخير الذي أقيل من تدريبه بعد 13 مباراة وكان في المركز السادس عشر بالدوري.
وأشار إلى أنه لا يريد العمل كمدرب للأندية في فرنسا، حيث يفضل المنتخبات أو تطوير اللاعبين الشباب في إفريقيا، مستبعدًا تدريبه لمنتخب الديوك الأول لإيمانه بوجود من هم أفضل منه.