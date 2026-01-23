لم يتفق مع رونالدو .. رينارد : دوري روشن أضر بالمنتخب وأضعفه وسيناريو ألونسو قد يحدث لي في السعودية

خرج هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، من أجل الرد على ما أثير مؤخرًا، حول إمكانية إقالته من منصبه، رابطًا تلك التكهنات بما حدث مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو في ريال مدريد.

الفرنسي سبق أن عمل كمدرب للأخضر في الفترة من 2019 إلى 2023، وقاد الفريق لتقديم مستويات جيدة في كأس العالم بقطر، ونجح في اقتناص الفوز التاريخي على حساب الأرجنتين 2/1 بدور المجموعات.

وبعدها رحل رينارد عن منصبه ليشرف على تدريب منتخب فرنسا للسيدات، قبل العودة من جديد في أكتوبر 2024 لتعويض رحيل روبرتو مانشيني الذي غادر بسبب سوء النتائج.