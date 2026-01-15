"ظلموا هالاند لأنه لا يلعب لآرسنال أو ليفربول" .. هدف بن وايت في تشيلسي يضع التحكيم الإنجليزي بمرمى الاتهامات من جديد!

عاشت الجماهير الإنجليزية في حالة من حيرة بعد أن تم السماح باحتساب هدف آرسنال الأول ضد تشيلسي في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس كاراباو مساء الأربعاء، على الرغم من إلغاء هدف مانشستر سيتي في اليوم السابق بسبب مخالفة مماثلة من إرلينج هالاند ضد نيوكاسل يونايتد.

روبرت سانشيز أخطأ في ركلة ركنية مما سمح لبن وايت بتسجيل هدف سهل بالرأس، لكن فيكتور جيوكيريس بدا في وضع تسلل عندما تشابك مع مارك جيو الذي كان يدافع على خط المرمى.

انتهى المطاف بفوز الغانرز 3-2 في ستامفورد بريدج، مما منح فريق ميكيل أرتيتا ميزة قوية في سعيه للوصول إلى النهائي في ويمبلي.