"التامنة ممكن تيجي" .. دعوا العميد يعمل وصلاح ينتقم حتى تفوز مصر بكأس إفريقيا 2025!

وسط سنوات من الإحباط وفقدان الشغف للجماهير المصرية خاصة فئة الشباب تجاه أي شخص بلادهم، بدأت الأغلبية تهرب نحو الانتماء بشكل أكبر على الأندية الأوروبية، لتترك خلفها نسخة رديئة من اللعبة لا تشبع رغباتها.

كرة قدم أفضل، مباريات ممتعة، أجواء جماهيرية صاخبة ومواهب استثنائية متجددة، وفي المقابل تجد مباريات محلية مملة، مدرجات خاوية، مسابقات تضربها التأجيلات ونجوم مبالغ في تقديرهم بمبالغ خيالية.

العقل والمنطق يسيران في طريق العزلة ولو بشكل نسبي عن تلك الأجواء، ولكن مع قدوم كأس إفريقيا 2025، تكون المقاومة في غاية الصعوبة، النوستالجيا تطاردك في كل مكان وتجبرك على الاهتمام بما سيفعله الفراعنة.

تجارب لا يمكن نسيانها أو محوها من الذاكرة، كتيبة الجوهري التي اكتسحت الجميع في بوركينا فاسو، لقطة "سونج وزيدان" وهدف أبو تريكة الحاسم في شباك الكاميرون، تألق الحضري في النهائي أمام كوت ديفوار 2006 في ركلات الترجيح، وظهور جدو "من اللاشيء" للمساهمة في جلب اللقب مع حسن شحاتة في 2010.

أمام كل هذه الذكريات، يتشكل هذا الصراع، العقل يخبرك بألا تحلم .. كل المؤشرات تؤكد أن مصر بعيدة كل البعد عن اللقب، ولكن هناك جانب آخر رومانسي يُجبرك على التمسك بلحظات من استعادة الشغف المفقود، وإليكم نبذة عن هذا الصراع..