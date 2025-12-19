عرش الملوك يتسع للمزيد .. إيتو ودروجبا يسيطران وماني يقترب وكأس إفريقيا تمنح صلاح فرصة الرقصة الأخيرة

بالنسبة للناحية الرقمية، صلاح يتفوق على إيتو ودروجبا من حيث الإسهامات في مسيرته بشكل عام من الجانب الفردي، حيث سجل 327 هدفًا وصنع 165 بمجموع 492، ولا تزال أمامه فرصة قوية لتوسيع الفارق لما تبقى من مسيرته.

وأما إيتو فقد سجل 368 وصنع 121 "مجموع 489"، ودروجبا سجل 302 وصنع 121 "مجموع 423"، وعلى أرض الملعب فتأثيره مع الفرق التي لعب لها خاصة ليفربول لا يقل عنهما أبدًا، بل هناك من يعتبره بأنه كان أفضل من دروجبا، وأمم إفريقيا قد تكون الفيصل لإثبات ذلك، خاصة وأنها قد تكون الأخيرة لصلاح.

هل يواصل صلاح اللعب لما بعد الـ35 سنة على المستوى الدولي؟ أمر وارد، ولكن المؤشرات الحالية قد تؤدي إلى اتخاذ النجم المصري لراحة من أجل التركيز على الأندية لما تبقى من مسيرته.

صاحب الـ33 سنة قاد مصر إلى كأس العالم مرتين في 2018 و2026، بل كان السبب الرئيسي في تأهل الفريق لمونديال روسيا، ولكنه لم يحصل على أي بطولة مع الفراعنة.

نجم الريدز ذاق مرارة الخسارة في النهائي مرتين، الأولى في موسم 2016/2017، والثانية في 2021/2022، لذلك الرقصة الأخيرة في المغرب قد تكون حاسمة له لختام مشواره الدولي بأفضل شكل ممكن.

البطولة تمثل معركة خاصة لصلاح على كل الأصعدة، حيث يتعرض لهجوم عنيف واتهامات بأنه "انتهى" وليس لديه ما يقدمه مع ليفربول، مما جعله يخرج للاعتراض علنًا على جعله "كبش فداء" لنتائج الفريق السيئة، كما هاجم مدربه أرني سلوت على تهميشه.

صلاح يعتبر من أعظم اللاعبين في تاريخ إفريقيا، وسجل 61 هدفًا ولعب 34 تمريرة حاسمة مع بلاده، لذلك من غير المنطقي أن تنتهي مسيرته الدولية دون أي بطولة.

عندما يأتي ذكر اسم صلاح ضمن عظماء القارة يواجه ما حدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل الفوز بكأس العالم 2022، ويتم توجيه هذا السؤال.. أين هو من الإنجازات مع بلاده؟

صامويل إيتو حصل على لقب الكان مرتين في 2000 و2002، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأوروبية مع إنتر وبرشلونة، مثل 3 ألقاب دوري إسباني و4 دوري أبطال أوروبا وبطولة دوري إيطالي، وتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي 4 مرات، مقابل مرتين فقط لصلاح، لذك الكاميروني يتفوق على نظيره المصري.

وأما ديدييه دروجبا فقد حصل على لاعب القارة مرتين خلال تواجده مع تشيلسي، ولديه 4 ألقاب دوري إنجليزي وحصل على دوري أبطال أوروبا، بينما يمتلك صلاح لقبين بريميرليج ولقب دوري أبطال.

من الواضح للجميع أن بطولة الكان هي ما تنقص صلاح، البعض يقول إن الأجيال التي لعب معها لا تساعده وأنه فعل كل ما بوسعه، ولكن أحيانًا ينظر كاتب التاريخ إلى الإنجازات والأرقام بغض النظر عن سياق الأحداث.

النجاح في أمم إفريقيا سيعني الكثير لصلاح، فوزه بلقب دولي أخيرًا سيزين مسيرته المبهرة، وسيكون ردًا على الاتهامات بأن أفضل أيامه قد مضت بالفعل، وبعدها سيعود إلى ليفربول وهو مرفوع الرأس.

وحتى لو لم تكن لديه نية البقاء في أنفيلد، ستكون البطولة فرصة لمنح المهتمين بالتعاقد معه فكرة عن احتفاظه بمستواه وإمكانية استمراره في اللعب على أعلى مستوى ممكن لسنوات قادمة.

لاعب آخر بقائمة المدرب حسام حسن سيخوض الرقصة الأخيرة له في الكان، وهو محمد الشناوي حارس الأهلي الذي يبلغ من العمر 36 سنة، وحاله مثل صلاح، لم يحقق أي لقب دولي رغم إنجازاته مع الفريق الأحمر.