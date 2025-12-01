اليوم الأول من بطولة كأس العرب 2025؛ أسفر عن فوز منتخب سوريا على نظيره التونسي، بهدف واحد مقابل لا شيء.

هذه المباراة أُقيمت ضمن منافسات "المجموعة الأولى" من البطولة العربية؛ والتي تضم كل من قطر وفلسطين، إلى جانب سوريا وتونس بالطبع.

وسجل خربين الهدف الوحيد للمنتخب السوري، في الشباك التونسية؛ وذلك في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وخلال هذه المباراة؛ تحصل النجم السوري خالد كردغلي، على أول عقوبة في تاريخ كرة القدم بـ"الإيقاف دقيقتين".

كردغلي البالغ من العمر 28 سنة، والذي يجيد في "الظهير الأيسر" و"قلب الدفاع"، بدأ مسيرته في نادي تشرين السوري؛ حيث قاده للتتويج بلقب الدوري المحلي.

وخاض هذا اللاعب العديد من التجارب الاحترافية، سواء في العراق مع نفط الوسط وأربيل أو الأردن بقميص الوحدات؛ قبل أن يعود إلى بلاده في العام الحالي، من بوابة نادي حمص الفداء.