كأس العرب 2025| عبدالرزاق حمدالله ضد الإمارات .. تيكي تاكا بـ"نكهة مغربية ممتعة" لكن عليك الحذر من تصرفاتك المتهورة

عبدالرزاق حمدالله.. هذا الاسم المغربي الذي حيّر عشاق الساحرة المستديرة؛ كلما نظُن أنه انتهى كرويًا، يعود إلينا بوجه مغاير تمامًا.

نعم.. حمدالله لم يقدّم أي شيء في الـ16 دقيقة التي شارك فيها، خلال مباراة المغرب وجزر القمر؛ وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وزاد النجم المغربي الطين بلة؛ عندما تحصل على "كارت أحمر" مجاني، في مباراة منتخب بلاده ضد عُمان.

هذه المباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس العرب؛ حيث غاب حمدالله على إثرها، لمدة مباراتين.

المباراتان اللتان غاب عنهما حمدالله بسبب الطرد؛ كانتا ضد السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وأمام سوريا في دور ربع النهائي.

لذلك.. ردد الكثيرون أن هذه هي نهاية عبدالرزاق حمدالله، خاصة مع المنتخب المغربي؛ ليفاجئ اللاعب الجميع، عندما عاد كـ"بديل" ضد الإمارات العربية المتحدة.

المغرب انتصر (3-0) ضد الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2025؛ ليحجز مقعده في المشهد الختامي لهذه البطولة الرائعة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور عبدالرزاق حمدالله ضد الإمارات، في ليلة الإثنين..