كأس العرب 2025 | "أنت جاحد وحديثك قاسي ولا يليق" .. حسين عبدالغني يفتح النار على عبده عطيف بعد انتقاده للاعبي المنتخب السعودي

قبل أربعة أيام، وتحديدًا بعد فوز المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني في ربع نهائي كأس العرب قطر 2025، بثنائية مقابل هدف وحيد، انتقد عبده عطيف اللاعبين، موضحًا أنهم لا يملكون أساسيات كرة القدم من الأساس.

وقال عطيف وقتها عبر برنامج "في المرمى": "شخصية بطل لوصولنا لنصف النهائي؟، أشك في مستوى منتخبنا من مواجهة المغرب في دور المجموعات وفلسطين في ربع النهائي، لدينا خلل. الخلل عام من إدارة كرة وجودة لاعبين وإدارة فنية. الأساس هي الجودة".

وتابع: "لا أريد أن يقول الناس (عبده حاد)، لكن 70% من لاعبي المنتخب يفتقدون لأهم أساسيات كرة القدم، أنا مستعد لرهان أي لاعب، وهذا ليس حادًا. 70% من لاعبينا ليس عندهم سرعة تمرير ولا دقة ولا جودة تمرير ولا استلام عالي، هذا وأنا لم أصعد للحديث عن الدوران والرؤية والتحكم في الكرة وسط الزحام واتخاذ القرارات السريعة. نحن نتحدث عن أساسيات، أما إن قمنا بتصعيد الشروط فسنجد 3 لاعبين جيدين فقط".