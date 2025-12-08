أبدى مروان سعدان، نجم منتخب المغرب الثاني المشارك في كأس العرب قطر 2025، طريقة تعامل الجمهور السعودي مع المباراة المنتظرة بين الفريقين، مذكرًا إياهم بما حدث في نسخة 2021 من البطولة ذاتها.
كأس العرب 2025 | منتقدًا طريقة جمهور المنتخب السعودي .. نجم المغرب: هزمناكم من قبل ولم نفعل مثلما فعلتم معنا!
موعد مواجهة السعودية والمغرب
المنتخبان السعودي والمغربي يلتقيان اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العرب قطر 2025.
ويدخل الصقور الخضر المباراة متصدرين جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، إذ حققوا الفوز في أول مباراتين أمام عمان وجزر القمر.
فيما يحل أسود الأطلس في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، حصدوها من الفوز أمام جزر القمر والتعادل أمام عمان.
ماذا فعل الجمهور السعودي؟
انتصار كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العرب 2025 أمام عمان (2-1)، ثم الفوز في الجولة الثانية أمام جزر القمر (3-1)، دفع الجمهور السعودي لتحدي المنتخب المغربي.
ويعد أسود الأطلس من أقوى المرشحين للمنافسة على لقب كأس العرب قطر 2025 رغم أن الكتيبة المشاركة من الرديف، لذا مواجهة الليلة تحمل إثارة خاصة، حتى وإن كان المنتخب السعودي مشاركًا بالفريق الأول.
وقبل المباراة المنتظرة، ملأ الجمهور السعودي في "سوق واقف" وعبر منصات التواصل الاجتماعي الأجواء بهتاف "هاتوا المغربي .. هاتوا المغربي"، في إشارة إلى الثقة في تحقيق الفوز.
انتقاد مروان سعدان
من جانبه، تحدث مروان سعدان؛ مدافع أسود الأطلس، عن هتاف الجمهور السعودي "هاتوا المغربي"، مستغربًا تعامله مع المباراة بهذه الصورة، كون البطولة تطغى عليها الروح الرياضية.
وقال سعدان في تصريحاته لـ"هبة سبور": "في النسخة الماضية من كأس العرب قطر 2021، حققنا الفوز أمام المنتخب السعودي وتصدرنا المجموعة بتسع نقاط، ولم نردد هتافات كـ(هاتوا المغربي)، لأن هذه هي كرة القدم؛ مرة لك ومرة عليك".
وأضاف: "مثل هذه الصعوبات هي ما تجعل اللاعبين يكبرون، سنكبر كفريق، وهذا أفضل من أن نكون فريقًا كبيرًا ونغادر صغارًا، أهم شيء أن نصل ككبار حتى وإن بدأنا صغارًا".
- AFP
ماذا حدث في كأس العرب 2021؟
قطر كانت قد استضاف النسخة الماضية من كأس العرب 2021، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقد أوقعت القرعة وقتها المنتخب السعودي رفقة نظيره المغربي، بجانب منتخبي الأردن وفلسطين.
وقتها شارك الأخضر السعودي بالفريق الرديف، فبدأ البطولة متلقيًا الهزيمة أمام منتخب الأردن بهدف نظيف.
في الجولة الثانية من النسخة نفسها، تعادل الصقور الخضر أمام المنتخب الفلسطيني بهدف لكل منهما، لتتعقد حسابات تأهل السعودية للدور المقبل.
في الجولة الثالثة، كانت المواجهة المصيرية أمام المنتخب المغربي، لكن الكتيبة السعودية فشلت في تحقيق الفوز أو حتى التعادل، وتلقت الهزيمة وقتها بهدف نظيف، لتودع البطولة بنقطة وحيدة من دور المجموعات.
أما المنتخب المغربي فقد حقق العلامة الكاملة (تسع نقاط) خلال دور المجموعات بكأس العرب قطر 2021، حيث بدأ بالفوز أمام المنتخب الفلسطيني برباعية نظيفة، وبالنتيجة نفسها انتصر أسود الأطلس أمام الأردن، وأخيرًا الفوز أمام السعودية (1-0)، ليتأهلوا لدور ربع النهائي.
في ربع نهائي كأس العرب قطر 2021، اصطدم المنتخب المغربي بنظيره الجزائري، حيث كانت المحطة الأخيرة لأسود الأطلس في البطولة.
المنتخبان تعادلا بثنائية لكل منهما، فيما أهدت ركلات الحظ الترجيحية بطاقة التأهل لنصف النهائي لمحاربي الصحراء منتصرين بـ(5-3)، حتى شقوا طريقهم إلى النهائي وحققوا اللقب في الأخير على حساب المنتخب التونسي.
عودة رينارد
بالحديث بشكل خاص عن المنتخب السعودي، فستشهد مواجهة المغرب الليلة عودة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الأخضر من جديد، بعدما كان قد غاب أمام جزر القمر في الجولة الثانية من دور المجموعات.
أمام جزر القمر، لم يقد رينارد المنتخب السعودي وترك المهمة لمعاونه، في ظل تلقيه دعوة من جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحضور مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، والتي أقيمت في الخامس من ديسمبر الجاري.
لكن عاد المدرب الفرنسي اليوم الإثنين، إلى قطر بالفعل، ليقود الصقور الخضر في مواجهة المغرب.
وتحمل مواجهة أسود الأطلس ذكريات خاصة بالنسبة لهيرفي رينارد، إذ سبق أن عمل مديرًا فنيًا للمنتخب المغربي الأول لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بين عامي 2016 و2019.
خلال فترة رينارد، حقق المنتخب المغربي الأول الفوز في 25 مباراة، وتعادل في تسع، فيما تلقى الهزيمة في 11 لقاء.
فيما كان رحيله بعدما ودع أسود الأطلس كأس أمم إفريقيا مصر 2019 من دور الـ16، بتلقي هزيمة تاريخية أمام منتخب بنين بخماسية مقابل هدفين.