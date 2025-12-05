كأس العرب 2025 | لقطة تخطف الأنظار .. صحفي من جزر القمر "يرقص" احتفالًا بفوز المنتخب السعودي على بلاده!

حجز منتخب السعودية الأول لكرة القدم بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025؛ وذلك بعد الفوز على جزر القمر (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
بهذا الفوز.. رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، في "صدارة" جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ وبفارق نقطتين عن المغرب، صاحب "المركز الثاني".
وكان منتخب السعودية قد حقق الفوز في الجولة الأولى؛ وذلك بهدفين مقابل واحد، على نظيره العُماني العنيد.
أما المغرب "الوصيف"، فاز (3-1) على جزر القمر في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يتعادل سلبيًا (0-0) مع عُمان، مساء يوم الجمعة.
جدول ترتيب "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العرب 2025:
* المركز الأول: السعودية (6 نقاط).
* المركز الثاني: المغرب (4 نقاط).
* المركز الثالث: عُمان (نقطة).
* المركز الرابع: جزر القمر (0 نقاط).
وبالتالي.. ضمن الأخضر السعودي التأهُل، مهما كانت نتائج مباريات الجولة الثالثة "الأخيرة" من دور المجموعات؛ ولكنه سيلعب على الصدارة ضد المغرب، في اللقاء القادم.