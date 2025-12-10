TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH22-POL-KSAAFP
أحمد فرهود

كأس العرب 2025 | المصائب تتوالى على المنتخب السعودي قبل ربع النهائي .. استبعاد نجم النصر للإصابة

ضربة جديدة في معسكر المنتخب السعودي..

تلقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضربة جديدة؛ وذلك قبل مواجهة نظيره الفلسطيني، في ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

دولة قطر تستضيف بطولة كأس العرب 2025 على أراضيها؛ حيث انطلقت في الأول من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر.

وتنطلق منافسات ربع النهائي غدًا الخميس؛ حيث سيلتقي المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، على أن يضرب المغرب موعدًا مع سوريا.

  • استبعاد نجم النصر من منتخب السعودية للإصابة

    وفي هذا السياق.. أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، استبعاد أحد النجوم من قائمة بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك قبل مواجهة فلسطين، في ربع النهائي.

    هذا النجم هو أيمن يحيى؛ الذي استبعده المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد من القائمة، بسبب الإصابة.

    وسيعود يحيى إلى ناديه النصر، لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ بعد أن كشفت الفحوصات التي خضع لها، عن معاناته على مستوى الركبة.

    • إعلان

  • قبل أيمن يحيى.. جهاد ذكري ضحية الإصابات في السعودية

    المثير في الأمر أن أيمن يحيى، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ هو اللاعب الثاني الذي يتم استبعاده من قائمة منتخب السعودية، خلال أقل من 48 ساعة فقط.

    اللاعب الأول الذي تم استبعاده؛ هو قلب الدفاع الشاب جهاد ذكري، الذي منعته الإصابة من استكمال مشواره مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    ذكري سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في ناديه القادسية؛ وذلك بعد استبعاده رسميًا من قائمة الأخضر السعودي، يوم أمس الثلاثاء.

  • Palestine Syria Saudi Arab cupSocial

    كيف تأهلت السعودية وفلسطين إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" المجموعة الثانية، خلف المغرب "المتصدر".

    المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب.

    وفاز المنتخب السعودي على عُمان وجزر القمر، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب، ليحتل "الوصافة".

    أما منتخب فلسطين الأول لكرة القدم؛ فقد احتل "صدارة" المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، متقدمًا على نظيره السوري.

    وانتصر المنتخب الفلسطيني على قطر (1-0)، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يحقق ريمونتادا نارية أمام تونس، بتحويل تأخره (0-2) إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

    وبالجولة الأخيرة.. اكتفى المنتخب الفلسطيني بالتعادل السلبي (0-0) مع نظيره السوري؛ ليضمن الثنائي التأهُل إلى ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث يستعد للتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 23.

    * فوز: 10.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 8.

    * أهداف مسجلة: 27.

    * أهداف مستقبلة: 25.

    جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

كأس العرب
فلسطين crest
فلسطين
فلسطين
السعودية crest
السعودية
السعودية
0