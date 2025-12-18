FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP
أحمد فرهود

كأس العرب 2025 | "ربي عوضني عن السنوات العجاف" .. رسالة قديمة تثبت أن عبدالرزاق حمدالله "قول وفعل" على طريقة كريم بنزيما

ماذا فعل عبدالرزاق حمدالله؟!..

نجح النجم عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، في قيادة منتخب المغرب "الثاني"؛ للتتويج بلقب كأس العرب "فيفا 2025".

حمدالله سجل هدفين؛ ليقود المنتخب المغربي للفوز (3-2) على نظيره الأردني، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها أسود الأطلس، اللقب العربي الغالي؛ وذلك بعد نسخة عام 2012.

    بداية سيئة لعبدالرزاق حمدالله في كأس العرب 2025 والنهاية رائعة

    النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لم يقدّم أي شيء يُذكر، في بداية بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي استضافتها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وشارك حمدالله في 16 دقيقة فقط - وسط مستوى فني ضعيف -؛ وذلك خلال فوز المغرب (3-1) على جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وزاد النجم المغربي الطين بلة؛ عندما تحصل على "كارت أحمر" مجاني، في مباراة منتخب بلاده ضد عُمان.

     هذه المباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس العرب؛ حيث غاب حمدالله على إثرها، للقاءين متتاليين.

    المباراتان اللتين غاب عنهما حمدالله بسبب الطرد؛ كانتا ضد السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وأمام سوريا في ربع النهائي.

    لذلك.. ردد الكثيرون أن هذه هي نهاية عبدالرزاق حمدالله، خاصة مع المنتخب المغربي؛ ليفاجئ اللاعب الجميع، عندما عاد كـ"بديل" ضد الإمارات العربية المتحدة.

    المغرب انتصر (3-0) ضد الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2025؛ ليحجز مقعده في المشهد الختامي لهذه البطولة الرائعة.

    وشارك حمدالله في آخر 16 دقيقة، خلال مواجهة الإمارات؛ حيث قدّم كل شيء في كرة القدم، مع تسجيله هدف.

    ومرة خرى.. نزل حمدالله "بديلًا" في نهائي المغرب والأردن، عندما كان أسود الأطلس خاسرًا (1-2)؛ ليسجل هدف التعادل القاتل (2-2) في الدقيقة 87، قبل أن يُحرز هدف الانتصار والتتويج باللقب في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP

    رسالة قديمة من عبدالرزاق حمدالله بعد طرده ضد عُمان

    وفي هذا السياق.. عرض الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد، عبر شبكة قنوات "الكأس" القطرية، رسالة شخصية من النجم عبدالرزاق حمدالله؛ وذلك بعد تتويج أسود الأطلس بلقب كأس العرب "فيفا 2025"، مساء يوم الخميس.

    هذه الرسالة كانت موجهة من حمدالله إلى أشرف بن عياد؛ بعد طرد اللاعب في مباراة المغرب وعُمان أساسًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وقال حمدالله في هذه الرسالة؛ وقتها: "الحمد لله على خيره وشره؛ لكن خذ هذا الأمر مني.. أنا بإذن الله سأجلب الكأس للمنتخب المغربي".

  • عبدالرزاق حمدالله يعلق على "رسالته الواثقة" لأشرف بن عياد

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد وجّه سؤالًا إلى مواطنه عبدالرزاق حمدالله، عن سبب الثقة الكبيرة في أنه سيجلب لقب كأس العرب "فيفا 2025" لأسود الأطلس؛ رغم أنه كان يعيش لحظة صعبة للغاية، بعد طرده أمام عُمان.

    وعن ذلك يقول حمدالله في تصريحات، بعد التتويج باللقب العربي: "ثقتي في رب العالمين أولًا، وثم ثقتي في نفسي؛ جعلاني أرسل لك - أي ابن عياد - هذه الرسالة، التي أؤكد فيها بأنني سأقود المغرب لمنصة التتويج".

    وأضاف: "أي لاعب غير، وبعد طرده بهذا الشكل، لم يكن ليقول مثل هذه الكلمات؛ ولكنني منذ أول يوم في حياتي، وأنا أثق بنفسي كثيرًا".

    وأعرب عبدالرزاق حمدالله عن إيمانه الكبير، بأن الله عز وجل جعله يتواجد في قائمة منتخب المغرب وهو في سن الـ35 عامًا؛ من أجل هدفٍ ما كبير، وهو أن يجلب اللقب لبلاده.

    وأنهى حمدالله حديثه؛ بالقول: "هذا اللقب عوضني عن السنوات العجاف، وما تعرضت له في المنتخب المغربي.. وما ذكرته هو الذي حدث؛ حيث جلبت اللقب لبلادي".

    تصريح عبدالرزاق حمدالله على طريقة كريم بنزيما

    وتصريحات النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ تذكرنا بما فعله الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    بنزيما تعرض لهجومٍ عنيف في موسمه الأول مع الاتحاد، وتحديدًا في 2023-2024؛ والذي شهد انهيارًا كبيرًا للعميد، محليًا وقاريًا.

    لكن.. قبل بداية الموسم الثاني أي 2024-2025؛ وعد بنزيما أن يقدّم الاتحاد مستوى أفضل، وأن يقود الفريق إلى منصات التتويج.

    وبالفعل.. حصل العميد الاتحادي على الثنائية المحلية "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين"، في الموسم الرياضي 2024-2025.

    بعدها خرج بنزيما ليتغنى بتنفيذه لوعده؛ حيث قال: "قول وفعل.. أنا أنفذ ما أصرح به".

