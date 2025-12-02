Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

كأس العرب 2025 | "خطأ يتحمله ياسر المسحل" .. هيرفي رينارد لن يتواجد في مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر!

قرار من شأنه أن يُشعل الوسط الرياضي السعودي..

يبدو أن الجماهير السعودية ستكون على موعد مع مفاجأة كبيرة؛ وذلك خلال بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها.

قطر تستضيف بطولة كأس العرب 2025، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري؛ بمشاركة 16 منتخبًا مختلفًا من آسيا وإفريقيا.

ويتواجد المنتخب السعودي في "المجموعة الثانية" بالبطولة العربية؛ إلى جانب كل من المغرب، عمان وجزر القمر.

  Kyrgyzstan v Saudi Arabia: Group F - AFC Asian Cup

    منتخب السعودية يستهل مشواره في كأس العرب بـ"انتصار"

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم افتتح مشواره في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ بالفوز على نظيره العماني بملعب "المدينة التعليمية"، مساء يوم الثلاثاء.

    هذه المباراة انتهت بهدفين مقابل واحد للسعوديين، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العرب 2025.

    ويحتل الأخضر "وصافة" المجموعة، برصيد 3 نقاط؛ وبفارق الأهداف فقط عن منتخب المغرب، الذي حقق الفوز (3-1) ضد جزر القمر.

    ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية، يوم الجمعة القادم.

  • هيرفي رينارد يغيب عن مباراة السعودية وجزر القمر.. لهذا السبب!

    وقبل مباراة جزر القمر.. فجّر برنامج "في 90" مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    البرنامج أعلن أن رينارد؛ لن يقود منتخب السعودية ضد جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وكشف البرنامج عن أن المدير الفني الفرنسي سيُسافر مع ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل حضور حفل قرعة كأس العالم 2026، والمقرر يوم الجمعة القادم أيضًا.

    وأشار إلى أن دافيد دوتشي، مساعد هيرفي رينارد في المنتخب السعودي؛ هو الذي سيتولى القيادة الفنية للأخضر، في مواجهة جزر القمر.

  • تحميل ياسر المسحل "خطأ" غياب هيرفي رينارد ضد جزر القمر

    الخبر - سالف الذكر - بخصوص غياب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن مواجهة جزر القمر في بطولة كأس العرب 2025؛ أسفر عن ردود أفعال واسعة للغاية، في الشارع الرياضي بالمملكة.

    الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود على سبيل المثال؛ وصف عدم تواجد رينارد في مباراة السعودية وجزر القمر، من أجل حضور قرعة كأس العالم 2026 بـ"الخطأ الكبير".

    أباعود حمّل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر السحل هذا الخطأ؛ إذا صدق الخبر بالفعل.

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "تم إيقاف دوري روشن السعودي للمحترفين، لأهمية بطولة كأس العرب 2025، والمشاركة بالصف الأساسي من اللاعبين؛ فكيف يُغادر مدرب المنتخب لأمر ثانوي؟!".

    وشدد عبدالرحمن أباعود أن حفل قرعة كأس العالم 2026، سيُقام بحضور المدير الفني الفرنسي أو عدمه؛ لذلك فإن تركه منتخب السعودية في البطولة العربية، أمرًا غير مُبرر.

  • Saudi Arabia Herve Renard KSA GOAL ONLYGOAL AR

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث يستعد للتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 21.

    * فوز: 9.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 7.

    * أهداف مسجلة: 24.

    * أهداف مستقبلة: 23.

    جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

