أحمد فرهود

من رحم المُعاناة يخلق كأس العرب الإثارة الأكبر .. ثنائي فلسطين وتونس "وجهان لعملة واحدة" وشبح سوريا يطارد الفدائيين مجددًا بعد 59 عامًا

المنافسة تزداد إثارة في بطولة كأس العرب..

أصبح اسم منتخب فلسطين الأول لكرة القدم مُرتبطًا بـ"الإثارة الكروية"، في النسخة الحالية من بطولة كاس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

المنتخب الفلسطيني بدأ النسخة الحالية من البطولة العربية؛ بفوزٍ قاتل على صاحبة الأرض قطر (1-0)، بهدف ذاتي من سلطان البريك في الوقت بدل الضائع.

ولم يكتفِ الفلسطينيون بذلك؛ حيث حققوا "ريمونتادا نارية" ضد منتخب تونس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وحوّل منتخب فلسطين تأخره (0-2) أمام تونس، إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما؛ وذلك في النصف ساعة الأخيرة من المباراة.

وسجل ثنائية فلسطين، كل من حامد حمدان وزيد قنبر في الدقيقتين 61 و85؛ بعدما تقدّم التونسيون بواسطة عمر العيوني وفراس شواط، في الدقيقتين 16 و51.

ويتواجد "الفدائي" في المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب قطر، تونس والمنتخب السوري.

وبالتالي.. ترجم منتخب فلسطين خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية؛ مقولة "من رحم المُعاناة يولد العظماء".

ومن ناحيته.. منتخب تونس أو نسور قرطاج كما يُلقب، ورغم التخبط الفني في النسخة الحالية من البطولة العربية؛ إلا أن هُناك بعض اللاعبين في صفوفه، الذين أثبتوا أيضًا أنهم يولدون من جديد وسط المُعاناة.

ونستعرض من جانبنا في السطور القادمة؛ بعض النقاط المُهمة بخصوص مباراة فلسطين وتونس المثيرة، ضمن منافسات بطولة كأس العرب "فيفا 2025"..

    حامد حمدان.. المثال الحي لـ"الفلسطيني الذي يولد من رحم المُعاناة"

    لا يُخفى على أحد الظروف الصعبة التي يعيشها معظم نجوم منتخب فلسطين، ومدربهم إيهاب أبو جزر؛ بسبب الحرب على غزة.

    لكن على الرغم من ذلك؛ عندما تطأ أقدام هؤلاء النجوم أرضية الملعب، نجد مقاتلين يدافعون عن شعار بلدهم.

    ولنا في النجم الفلسطيني حامد حمدان، المحترف في صفوف نادي بتروجيت المصري؛ خير دليل على ما ذكرناه في السطور الماضية.

    حمدان البالغ من العمر 25 سنة، عاش صيفًا صعبًا للغاية؛ سواء على المستوى الإنساني، أو حتى الرياضي.

    على الجانب الإنساني.. أعلن حمدان في شهر أغسطس الماضي، تعرُض منزل عائلته في غزة للقصف الإسرائيلي؛ مؤكدًا على أن أفراد أسرته نجو بأعجوبة.

    أما رياضيًا.. نجد أن اللاعب تعرض لـ"عقوبة" من نادي بتروجيت وجهازه الفني؛ بسبب تمسكه بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الماضي، والانتقال إلى العملاق المصري الزمالك.

    وقدّم الزمالك أكثر من عرض إلى بتروجيت، لحسم صفقة حمدان بشكلٍ رسمي؛ إلا أن نادي اللاعب تمسك به، ورفض الاستغناء عنه تمامًا.

    وقتها.. دخل النجم الفلسطيني في خلافات مع إدارة بتروجيت، وصلت إلى حد إبعاده عن مباريات الفريق الأول لفترةٍ طويلة؛ مع إعلان شقيقه رامي حمدان أن اللاعب يُعاني من حالة نفسية سيئة جدًا، لعدم تحقيق حلمه باللعب للزمالك.

    وبعد محاولة حل الأزمة وعودته للعب مؤخرًا، أظهر اللاعب جاهزية فنية وبدنية مبهرة؛ كللها بهدف ضد العملاق المصري الآخر الأهلي في الدوري المحلي، ثم التألق مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وقدّم حمدان مستوى أكثر من رائع في مباراة فلسطين وتونس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025؛ حيث كان كالشعلة في خط الوسط - بتحركه في كل مكان -، إلى جانب تسجيله هدف تقليل الفارق (1-2)، والذي قاد "الفدائي" للريمونتادا بالتعادل (2-2).

    أي أن حمدان ورغم أنه لا يزال يُعاني نفسيًا، بسبب عدم سماح بتروجيت له بالانتقال إلى نادي الزمالك؛ إلا أن اللاعب عندما يتعلق الأمر بتمثيل بلده، فإنه يقدّم كل شيء فوق أرضية الملعب.

    علي معلول.. هذا ليس وقت اعتزال الظهير التونسي الطائر بعد!

    وبالمعسكر الآخر ونقصد هُنا منتخب تونس؛ سوف نرى أن الظهير الأيسر علي معلول، قدّم مستوى جيد جدًا ضد فلسطين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    معلول البالغ من العمر 35 سنة، والذي كتب التاريخ مع العملاق المصري الأهلي؛ عانى بشدة في فترته الأخيرة مع هذا النادي، وتحديدًا بعد إصابته بـ"قطع في وتر أكيليس".

    "وتر أكيليس" من بين أخطر الإصابات التي يُمكن أن يتعرض لها لاعب كرة القدم؛ حيث تؤثر بشكلٍ كبير على مستواه الفني، داخل أرضية الملعب.

    وبالفعل.. وجدنا جمهور الأهلي يُطالب هذا اللاعب بـ"الاعتزال"، نظرًا لعدم قدرته على استعادة مستواه مجددًا؛ إلا أن معلول أصر على استكمال مسيرته، وعاد في صيف العام الحالي إلى نادي طفولته الصفاقسي التونسي.

    ومع الصفاقسي.. بدأ معلول يستعيد جزءًا من مستواه؛ حيث صنع 3 أهداف خلال 10 مباريات رسمية، مع الكثير من اللقطات الرائعة والمجهودات المعهودة عنه.

    وببطولة كأس العرب؛ نرى أن علي معلول من بين اللاعبين القلائل الذين برزوا مع تونس، رغم أن المنتخب نفسه يُعاني من تخبطات في النسخة الحالية - كما ذكرنا -.

    لذلك ومثل الفلسطيني حامد حمدان؛ أثبت معلول هو الآخر خلال بطولة كأس العرب 2025، أن الأبطال يولدوا من رحم الأزمات والمُعاناة.

    شبح سوريا يُطارد منتخب فلسطين مجددًا بعد 59 عامًا

    وبعيدًا عن النموذجين الفلسطيني والتونسي، اللذين تحدثنا عنهما في السطور الماضية؛ يجب علينا الآن أن نُشير إلى "مفارقة تاريخية" لمنتخب الفدائيين، في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    فلسطين حققت في كأس العرب 2025؛ أول فوز في تاريخها بهذه البطولة، منذ نسخة 1966 التي استضافتها دولة العراق.

    وفاز المنتخب الفلسطيني على نظيره اليمن الشمالي في نسخة 1966؛ قبل أن يعود في عام 2025، لينتصر على قطر (1-0).

    المهم.. منتخب فلسطين حقق فوز وتعادل في أول جولتين من دور المجموعات، في بطولة كأس العرب 1966، مثلما فعل في نسخة العام الحالي؛ كأفضل بداية له في تاريخ هذه المسابقة.

    إلا أنه بالرغم من ذلك.. فشل المنتخب الفلسطيني في التأهُل عن مجموعته؛ حيث خسر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، أمام سوريا.

    والغريب في الأمر أن الفلسطينيين، سيواجهون منتخب سوريا الأول لكرة القدم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025؛ حيث ستكون المباراة فاصلة لضمان التأهُل إلى الدور التالي، لأول مرة في تاريخ "الفدائي".

    منتخب فلسطين في كأس العرب 1966:

    * المركز الأول: سوريا (5 نقاط).

    * المركز الثاني: ليبيا (4 نقاط).

    * المركز الثالث: فلسطين (3 نقاط).

    * المركز الرابع: اليمن الشمالي (0 نقاط).

    وكان وقتها يتم احتساب الفوز بـ"نقطتين" والتعادل بـ"نقطة"؛ حيث تعادلت فلسطين مع ليبيا وفازت على اليمن الشمالي، قبل الخسارة أمام سوريا وتوديع المسابقة.

    منتخب فلسطين في كأس العرب 2025:

    * المركز الأول: فلسطين (4 نقاط).

    * المركز الثاني: سوريا (4 نقاط).

    * المركز الثالث: تونس (نقطة).

    * المركز الرابع: قطر (نقطة).

    وحقق المنتخب الفلسطيني الفوز على قطر في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع تونس؛ لتكون مواجهته ضد سوريا فاصلة، بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

    منتخب تونس يواجه مشاكل بـ"الجملة" قبل جولة الحسم

    ومن ناحيته.. منتخب تونس الذي يشارك بـ"الصف الثاني"، في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ يحتاج إلى تصحيح العديد من الأمور، إذا أراد الحفاظ على حظوظه للتأهُل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

    تونس خسرت (0-1) أمام سوريا في الجولة الأولى، قبل أن تتعادل (2-2) مع فلسطين؛ بينما ستواجه منتخب قطر الأول لكرة القدم، في المباراة الأخيرة من منافسات "المجموعة الأولى".

    وفي هذه المباراة؛ سيحتاج المنتخب التونسي إلى تصحيح الكثير من الأمور كما ذكرنا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الفراغات الواسعة في خط الوسط؛ وعدم وجود اللاعب الذي يغطي على الدفاع.

    * ثانيًا: سوء التعامل مع الكرات الثابتة؛ وخاصة العرضيات القادمة من الطرفين.

    * ثالثًا: عدم التركيز في إنهاء الفرص التي تتاح للمهاجمين؛ وذلك أمام مرمى المنافس.

    وبالطبع.. تصحيح كل هذه الأمور في يومين أو ثلاثة، هو أمر صعب جدًا؛ ولكن يجب إيجاد بعض الحلول البديلة، لتقليل المخاطر والحفاظ على كامل حظوظ تونس العربية.